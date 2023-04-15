الهلال وأوراوا يُعانيان قبل النهائي الآسيوي

يُعاني فريقا الهلال وأراوا ريد دايموندز الياباني من تذبذب الأداء والنتائج على الصعيد المحلي، قبل مواجهتهما المرتقبة في نهائي دوري أبطال آسيا.

نتائج الهلال وأوراوا

وشهدت المباريات المحلية الأخيرة تعثر الهلال وأوراوا، حيث فاز الزعيم في مباراتين وخسر مثلهما، وتعادل في لقاء، فيما تمكن الفريق الياباني من تحقيق الفوز مرتين، وسقط في فخ التعادل 3 مرات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز على الخليج والفيحاء بهدفين دون رد، وخسر بثلاثية نظيفة أمام الشباب، ثم تعادل بنتيجة 2\2 ضد الطائي، قبل أن يتلقى خسارة مفاجئة أمام الباطن في دوري روشن السعودي.

على الجانب الآخر، تعادل أوراوا ضد شيميزو بهدف لكل منهما، وتعادل سلبيًا أمام كاواساكي ضمن منافسات كأس الدوري الياباني، وفاز على كاشيوا وكونسادول سابورو، وتعادل بدون أهداف مع غرامبوس في الدوري.

نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أوراوا، يوم 29 أبريل الجاري، في العاصمة الرياض، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

وكان الزعيم قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما اكتسح الدحيل القطري بسبعة أهداف دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا بعد تجاوزه عقبة جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح.