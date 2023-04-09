الهلال والنصر يتبرعان بمليوني ريال دعمًا لـ جود الإسكان

أعلن ناديا النصر والهلال، التبرع بمليوني ريال دعما لمنصة حملة اكتتاب “جود الإسكان” الخيرية.

تفاصيل التبرع

وتفصيلًا، ذكرت منصة جود الإسكان عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن نادي النصر اكتتب بـ100 ألف سهم بقيمة مليون ريال بالمنصة، ليبعثوا السعادة في قلوب أفراد الأسر الأشد حاجة.

كما أوضحت أن نادي الهلال اكتتب بـ100 ألف سهم بقيمة مليون ريال بالمنصة، مشيرة إلى أنه في حال المشاركة في الاكتتاب الدخول (هنا).

رعايات نوعية

ودشنت الحملة أعمالها برعاياتٍ نوعية وشراكاتٍ فاعلة من القطاعين العام والخاص، تمثلت في الهيئة العامة للأوقاف، ومصرف الراجحي، ومجموعة stc، والشركة الوطنية للإسكان، ومجموعة عجلان وإخوانه، وشركة خزام العقارية، وسمو القابضة، وقناة العربية، وقناة الإخبارية، وشاشة mbc والعربية للإعلانات.

وجاءت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري امتدادًا للنموذج المبتكر الذي تنتهجه منصة جود الإسكان لتوفير المساكن للأسر شديدة الحاجة، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في تحقيق المستهدفات الوطنية، عبر ابتكار الحلول والمبادرات النوعية لحث المجتمع على العطاء وتقديم يد العون للأسر الأشد حاجة للدعم السكني، في مبادرةٍ طموحة جاءت هي الأضخم في تاريخ قطاع الإسكان الخيري.