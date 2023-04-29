رامون دياز: الهلال صعّب المباراة على نفسه وزير الداخلية: ضربة تتلوها ضربات لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات استمرار الدراسة عن بعد في محايل عسير غدًا الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوبا بناء تفوز بجائزة جلوبال كأفضل مؤسسة عربية لفئة العمل الإنساني موعد مباراة أوراوا ضد الهلال في جولة الإياب تعليق الدراسة الحضورية غدًا في رجال ألمع وصول طائرة إيرانية إلى جدة لنقل رعايا أجلتهم السعودية من السودان الهلال يؤجل حسم دوري أبطال آسيا لمواجهة الإياب في اليابان الخارجية اليمنية: نثمن دور السعودية لإجلاء رعايانا من السودان
تعادل الفريق الكروي الأول بـ الهلال مع نادي أوراوا الياباني بهدف لكل فريق في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، حيث أُقيمت المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء تجاه لاعب #الهلال سالم الدوسري🟥#الهلال_اوراوا | #SSC pic.twitter.com/Yy1Btb8Jr4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 29, 2023
وسجل سالم الدوسري الهدف في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، ثم زاد ضغط أزرق الرياض الهجومي على نادي أوراوا، حيث كاد خطأ دفاعي من الفريق الياباني يُمكن الأزرق من إضافة الهدف الثاني.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب شينزو كوروكي هدف التعادل لنادي أوراوا في الدقيقة الـ53.
وكان حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء في وجه سالم الدوسري ليتأكد غيابه عن مباراة الإياب يوم السبت المقبل حيث تقام على ملعب سايتاما 2002 بين الفريقين.
من زاوية أخرى..
الهدف الهلالي الأول ⚽️ #الهلال_أوراوا | #SSC pic.twitter.com/2BvHDfklkw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 29, 2023
د53' هدف التعادل لـ #أوراوا عن طريق كوروكي
الهلال 1 × 1 أوراوا#الهلال_اوراوا | #SSC pic.twitter.com/yPDToWLQeC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 29, 2023