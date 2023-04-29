الهلال يؤجل حسم دوري أبطال آسيا لمواجهة الإياب في اليابان

تعادل الفريق الكروي الأول بـ الهلال مع نادي أوراوا الياباني بهدف لكل فريق في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، حيث أُقيمت المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

الهلال يتعادل

وسجل سالم الدوسري الهدف في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، ثم زاد ضغط أزرق الرياض الهجومي على نادي أوراوا، حيث كاد خطأ دفاعي من الفريق الياباني يُمكن الأزرق من إضافة الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب شينزو كوروكي هدف التعادل لنادي أوراوا في الدقيقة الـ53.

طرد سالم الدوسري

وكان حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء في وجه سالم الدوسري ليتأكد غيابه عن مباراة الإياب يوم السبت المقبل حيث تقام على ملعب سايتاما 2002 بين الفريقين.