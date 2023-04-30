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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال يتصدر قائمة مميزة في الجولة الـ24

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
الهلال يتصدر قائمة مميزة في الجولة الـ24
المواطن - فريق التحرير

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احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة قائمة مميزة في الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، رغم خسارته ضد الباطن.

الهلال الأكثر استحواذًا

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء الهلال في الصدارة بنسبة 75.9%، في المباراة التي خسرها أمام الباطن بهدف دون رد.

الباطن ضد الهلال
مباراة الباطن والزعيم – المصدر spl

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الثاني بقائمة الأعلى استحواذًا بالجولة الـ24 بنسبة وصلت إلى 64.7%، يليه الشباب بنسبة بلغت 64.3%، ثم النصر بنسبة 59.6%، يليه ضمك بـ59.3%.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ24، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ59 نقطة، ثم النصر برصيد 56 نقطة، يليه الشباب بـ50 نقطة، ثم الهلال بـ49 نقطة، يليه الفتح بـ39 نقطة، والتعاون بـ37 نقطة.

ويقع الطائي في المركز السابع برصيد 31 نقطة، يليه الاتفاق بـ30 نقطة، ثم ضمك بـ29 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الرائد بـ26 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، ثم الوحدة بـ23 نقطة، ثم العدالة 21 نقطة، الخليج 20 نقطة، والباطن 15 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
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