الهلال يتفوق على أوراوا بهدف في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال الشوط الأول من مباراة أوراوا الياباني متفوقًا بهدف دون رد وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال متقدم بهدف

وسجل سالم الدوسري الهدف في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، حيث تُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وزاد ضغط أزرق الرياض الهجومي على نادي أوراوا، حيث كاد خطأ دفاعي من الفريق الياباني يُمكن الأزرق من إضافة الهدف الثاني.

السعي لنتيجة إيجابية

ويسعى أزرق الرياض إلى الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة يوم السبت المقبل في اليابان.

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف، محمد البريك، عليالبليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو”.