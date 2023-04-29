رباعية لـ الريال ضد ألميريا الهلال يتفوق على أوراوا بهدف في الشوط الأول السعودية تجلي رضيعة سودانية عمرها 15 يومًا من الخرطوم طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا سالم الدوسري يمنح الهلال التقدم ضد أوراوا مكافحة المخدرات تضبط 13 مليون قرص إمفيتامين وكميات من الشبو الوليد بن طلال يصل ملعب الملك فهد لدعم الهلال محمد الشلهوب لـ كأس دوري أبطال آسيا: خلك معنا لا تروح سودانيون يرحبون بشرطة الاحتياطي المركزي بعد انتشارها في الخرطوم الإطاحة بمواطنين لحيازتهما 50 ألف قرص من الإمفيتامين بالرياض
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال الشوط الأول من مباراة أوراوا الياباني متفوقًا بهدف دون رد وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022.
من زاوية أخرى..
الهدف الهلالي الأول ⚽️ #الهلال_أوراوا | #SSC pic.twitter.com/2BvHDfklkw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 29, 2023
وسجل سالم الدوسري الهدف في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، حيث تُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وزاد ضغط أزرق الرياض الهجومي على نادي أوراوا، حيث كاد خطأ دفاعي من الفريق الياباني يُمكن الأزرق من إضافة الهدف الثاني.
ويسعى أزرق الرياض إلى الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة يوم السبت المقبل في اليابان.
وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف، محمد البريك، عليالبليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو”.
خطأ دفاعي🇯🇵 كاد أن يضيف للهلال الهدف الثاني 🔵⚪#الهلال_اوراوا | #SSC pic.twitter.com/ZOKLd0CQKq
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 29, 2023