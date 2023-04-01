الهلال يتفوق على الخليج بثنائية إيجالو في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بـ الهلال، الشوط الأول من مباراة الخليج متفوقًا بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

د45+5’ الهدف الثاني لـ #الهلال عن طريق إيغالو

الهلال 2 × 0 الخليج#الهلال_الخليج | #SSC pic.twitter.com/avIIhSX02M — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 1, 2023

ونجح النيجيري أوديون إيجالو في إحراز الهدف الأول لأزرق الرياض بمهارة فردية في الدقيقة الـ40، ثم عزز اللاعب ذاته بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

تشكيلة الهلال لمواجهة الخليج

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، خليفة الدوسري، محمد البريك، جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو”.

وحاليًا، يتواجد أزرق الرياض في المركز الرابع في ترتيب دوري روشن برصيد 39 نقطة، أما نادي الخليج فيتواجد في المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد 17 نقطة.

ويغيب عن الهلال في لقاء الخليج، اللاعب سالم الدوسري وذلك بعد إصابته في مفصل القدم جراء مشاركته الأخيرة مع المنتخب السعودي في معسكر جدة في توقف شهر مارس الدولي.

وبعد مباراة الخليج، سيخوض أزرق الرياض 5 مباريات في شهر رمضان المبارك وهم الفيحاء يوم 13 رمضان، الشباب يوم 16 رمضان، الطائي يوم 19 رمضان، الباطن يوم 23 رمضان، النصر يوم 27 رمضان، بمعدل مباراة كل 3 أيام.

وانتقدت الجماهير الزرقاء توزيع مباريات أزرق الرياض بهذا الضغط وفي مدة قصيرة في شهر واحد، قائلين بأن ضغط المباريات هدفه عرقلة الهلال وعدم منحه الفرصة المتكافئة مثل بقية الفرق للفوز بلقب دوري روشن في الموسم الحالي.