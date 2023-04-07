الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور الثاني

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تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفريقين للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.
ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الهلال، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.
وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الزعيم صاحب المركز الثالث.
ولعب الشباب ضد الهلال 14 مباراة ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وشهدت المواجهات سيطرة كبيرة من الأزرق، حيث حقق 9 انتصارات.
واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بالفوز مرتين فقط، ويعود الانتصار الأخير إلى 6 فبراير 2014، كما تعادلا مرتين، وشهدت لقاءات الدور الثاني بينهما في الدوري السعودي للمحترفين؛ تسجيل الزعيم لـ28 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 14 مرة.
ويأمل الشباب في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق فوز غائب أمام الهلال بالدور الثاني، فيما يسعى الزعيم لمواصلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر الاتحاد والنصر، وخطف الصدارة.