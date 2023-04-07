Icon

نادي الباطن يقيم إفطارًا رمضانيًا لأبناء جمعية تراؤف Icon هاري كين الأكثر تأثيرًا في البريميرليج Icon القبض على 168 شخصًا خالفوا نظامي الإقامة والعمل في الرياض Icon لحظة تملك أبو عادل منزله الجديد عبر مبادرة جود Icon الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور الثاني Icon السديس: خدمات معيارية للأعداد المليونية بلا اختناقات وراء نجاح خطة الجمعة الثالثة Icon روسيا تحذر من انتشار أمراض خطيرة في أوكرانيا Icon الشباب لا يعرف الفوز على حامل اللقب آخر 6 مواسم! Icon تتويج السعودي آل الشريف والإيراني يونس بجوائز عطر الكلام المليونية Icon أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري المحترفين

الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور الثاني

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٣ مساءً
الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور الثاني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفريقين للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

الشباب ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الهلال، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الزعيم صاحب المركز الثالث.

نادي الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر spl

نتائج الدور الثاني

ولعب الشباب ضد الهلال 14 مباراة ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وشهدت المواجهات سيطرة كبيرة من الأزرق، حيث حقق 9 انتصارات.

الهلال ضد الشباب
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بالفوز مرتين فقط، ويعود الانتصار الأخير إلى 6 فبراير 2014، كما تعادلا مرتين، وشهدت لقاءات الدور الثاني بينهما في الدوري السعودي للمحترفين؛ تسجيل الزعيم لـ28 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 14 مرة.

ويأمل الشباب في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق فوز غائب أمام الهلال بالدور الثاني، فيما يسعى الزعيم لمواصلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر الاتحاد والنصر، وخطف الصدارة.

الشباب والهلال - الهلال والشباب وترتيب الدوري السعودي للمحترفين
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انطلاق مناورات “محارب الكوبرا” بمشاركة القوات الجوية السعودية
السعودية اليوم

انطلاق مناورات “محارب الكوبرا” بمشاركة القوات الجوية...

السعودية اليوم
وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب بعدة تخصصات
حصاد اليوم

وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب بعدة...

حصاد اليوم
برشلونة يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإسباني
آخر الاخبار

برشلونة يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإسباني

آخر الاخبار
الطائي والرائد الأكثر خسارة بعد افتتاح التسجيل
الرياضة

الطائي والرائد الأكثر خسارة بعد افتتاح التسجيل

الرياضة
سعود الطبية توضح أعراض حساسية الماء وطرق تخفيف الأعراض
السعودية اليوم

سعود الطبية توضح أعراض حساسية الماء وطرق...

السعودية اليوم
عبدالله بن مساعد ضيفًا على برنامج ذات
آخر الاخبار

عبدالله بن مساعد ضيفًا على برنامج ذات

آخر الاخبار
لقطات ومشاهد مرعبة في أفغانستان وباكستان خلال الزلزال الأخير
العالم

لقطات ومشاهد مرعبة في أفغانستان وباكستان خلال...

العالم
أرقام مخيبة لـ كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد
الرياضة

أرقام مخيبة لـ كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد

الرياضة