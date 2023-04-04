الهلال يتفوق على الفيحاء بهدف في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الفيحاء متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽
د45+1' الهدف الأول لـ #الهلال عن طريق إيغالو
الفيحاء 0 × 1 الهلال#الفيحاء_الهلال | #SSC pic.twitter.com/9rRPvo5rQw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 4, 2023
وتمكن النيجيري أوديون إيجالو من إحراز الهدف الأول للزعيم بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.