الهلال يتفوق على الفيحاء بهدف في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الفيحاء متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽ د45+1' الهدف الأول لـ #الهلال عن طريق إيغالو

الفيحاء 0 × 1 الهلال#الفيحاء_الهلال | #SSC pic.twitter.com/9rRPvo5rQw — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 4, 2023

وتمكن النيجيري أوديون إيجالو من إحراز الهدف الأول للزعيم بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.