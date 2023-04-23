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في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية

الهلال يحسم الكلاسيكو بهدف ويتأهل لنهائي كأس الملك

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
الهلال يحسم الكلاسيكو بهدف ويتأهل لنهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الاتحاد ضد الهلال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، بتحقيق الزعيم بفوز قاتل بهدف دون رد.

محاولات مستمرة

وانطلقت مواجهة الاتحاد والهلال التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بشكل سريع، وبدا الزعيم بشكل أفضل في الدقائق الأولى من الكلاسيكو.

وضغط الفريقان بقوة، ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين، حيث ظهر لاعبو الدفاع بشكل مميز، وحصل أحمد حجازي على خطأ من سعود عبدالحميد عند الدقيقة الأولى، وأطلق موسى ماريغا تسديدة قوية مرت بعيدًا عند الدقيقة 15.

الاتحاد ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وسدد عبدالرزاق حمدالله كرة قوة مرت بعيدًا عند الدقيقة 19، واستمرت المحاولات من الفريقين، دون جدوى، قبل أن يطلق حمدالله تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجانب المرمى عند الدقيقة 41 من أحداث مباراة الاتحاد والهلال.

وحصل هيلدر كوستا على خطأ بعد تدخل من ياسر الشهراني عند الدقيقة 42، ليمنحه الحكم بطاقة صفراء، وكاد العميد أن يهز الشباك في الوقت بدل الضائع من هجمة سريعة، بعد عرضية من كوستا، ولكن سدد رومارينيو بعيدًا.

الهلال ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

ضغط كبير من الاتحاد

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط الهلال ولعب ميشيل ديلغادو كرة عرضية، قابلها ماريغا برأسية، لتذهب إلى إيغالو، ولكن ضغط الدفاع واستخلص الكرة، وكاد رومارينيو أن يهز الشباك عند الدقيقة 48، إلا أن عبدالله المعيوف تألق وأبعد الكرة.

وتألق الحارس مارسيلو غروهي وتصدى لتسديدة صاروخية من إيغالو عند الدقيقة 53، وواصل العميد ضغطه في مباراة الاتحاد والهلال، وأطلق حمدالله تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة، وعادت للملعب ليسددها بقوة ولكن المعيوف يتصدى.

وضغط الفريقان بقوة، أملًا في هز الشباك بالدقائق المتبقية، وتلقى رومارينيو كرة مميزة ليمررها إلى حمدالله، ولكنه سددها ضعيفة، ليتصدى لها المعيوف، وسدد كورونادو كرة، إلا أنها ذهبت بعيدًا عند الدقيقة 85.

الاتحاد ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

ولعب كورونادو كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، قابلها عمر هوساوي برأسية، ولكنها ذهبت بعيدًا عن الدقيقة 87، ولعب هنريكي كرة طولية إلى رومارينيو، وتصدى لها المعيوف ببراعة عند الدقيقة 89 من أحداث مباراة الاتحاد والهلال.

وانطلق الهلال بهجمة مرتدة سريعة، وسدد ماريغا الكرة، ولكن غروهي أمسكها عند الدقيقة 90، واستمرت المحاولات وأهدر كورونادو فرصة عند الدقيقة 95، بعد تدخل من محمد جحفلي.

وارتد الأزرق بكرة سريعة عن طريق ماريغا، ولكن لم يتمكن إيغالو من اللحاق بها، وسجل حمدالله هدفًا، إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ، لينتهي الوقت الأصلي من مباراة الاتحاد والهلال بالتعادل بدون أهداف، ويتم لعب أشواط إضافية.

مباراة الاتحاد ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يحقق فوزًا قاتلًا

وانطلق الشوط الأول الإضافي بشكل سريع، وأهدر العميد فرصة خطيرة عند الدقيقة 98، واستمرت المحاولات بين الفريقين، وأطلق البديل لوسيانو فييتو تسديدة قوية مرت بجوار المرمى عند الدقيقة 101.

ونجح الزعيم في هز الشباك مع انطلاق الشوط الثاني الإضافي، حيث لعب ماريغا عرضية اصطدمت بقدم أحمد حجازي، لينتفض العميد بقوة بحثًا التعادل، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الهلال ضد الاتحاد بهدف، وتأهله لنهائي كأس الملك.

الهلال ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA
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