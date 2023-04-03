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بعد اهتمام جريميو بضمه

الهلال يحسم موقفه من رحيل ديلغادو

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
الهلال يحسم موقفه من رحيل ديلغادو
المواطن - فريق التحرير

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حسم نادي الهلال، قراره بشأن مستقبل النجم البرازيلي ميشيل ديلغادو مع الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ديلغادو مستمر مع الهلال

وذكرت صحيفة “بولافيب”: “المدير الفني لجريميو، ريناتو جاوتشو طلب ضم ديلغادو في الميركاتو الشتوي، وقد حاول النادي الحصول على توقيعه بالفعل، لكن إدارة الهلال رفضته وعروضًا أخرى بسبب المنع من القيد”.

وأضافت: “المدرب مازال على تواصل مع اللاعب، ويرغب في ضمه خلال الصيف القادم، لكن الانقلاب الكبير في وضع ميشيل في الهلال وتحوله من لاعب بديل إلى أحد نجوم الفريق الأساسيين غير من رأي ناديه بشأن مستقبله”.

ميشيل ديلغادو
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

وجاء في ختام التقرير: “الهلال أبلغ ديلغادو برفض جميع العروض المقدمة له من البرازيل، على الأقل خلال عام 2023، لأنه أصبح عنصرًا فعالًا ومهمًّا في الفريق، مما مثل صدمة للأندية الراغبة في التعاقد معه”.

وشارك ديلغادو في 18 مباراة مع الهلال في دوري روشن السعودي هذا الموسم بمعدل 1181 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وصنع 18 فرصة، وقام بـ14 تسديدة على المرمى بدقة 58.3%.

ديلغادو
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يُلاقي الفيحاء

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفيحاء، عند الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl
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