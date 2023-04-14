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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال يستهدف فوزًا غائبًا على ملعب الباطن

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
الهلال يستهدف فوزًا غائبًا على ملعب الباطن
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستعادة بريقه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الباطن اليوم.

الباطن يُلاقي الزعيم

ومن المقرر أن يلعب الباطن ضد الهلال، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب نادي الباطن، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد الزعيم في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

الهلال يطمح للفوز

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن فوز غائب في ملعب نادي الباطن، حيث إنه واجه الفريق السماوي في أرضه مرتين منذ صعوده مجددًا إلى دوري المحترفين قبل 3 مواسم، ولم ينجح في الانتصار.

الباطن والهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

واستضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، الزعيم في الدور الأول موسم 2020\ 2021، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2\2، وفي الموسم التالي؛ تواجها في الدور الثاني، وحسم التعادل المباراة بنتيجة 1\1.

ويأمل الهلال في استعادة توازنه وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، أملًا في تعثر المنافسين والتقدم في الترتيب، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في الفوز بجميع المواجهات المتبقية، والتمسك بأمل البقاء وسط الكبار.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر spl
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