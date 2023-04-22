الهلال يسعى لإنقاذ موسمه أمام الاتحاد

يأمل الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لإنقاذ موسمه، وتحقيق الفوز على الاتحاد ضمن منافسات بطولة كأس الملك.

مواجهة قوية ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الهلال، مساء يوم غد الأحد، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

الهلال يسعى لاستعادة بريقه

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستعادة بريقه، ومصالحة جماهيره على تذبذب الأداء والنتائج هذا الموسم، بتحقيق الفوز على الاتحاد، والتأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

ويُعاني الزعيم من تراجع النتائج في الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي، حيث خسر بثلاثية دون رد أمام الشباب، وتعادل مع الطائي، ثم هُزم أمام الطائي، قبل أن يستعيد توازنه بثنائية ضد النصر.

الفريق بكأس الملك

على الجانب الآخر، ظهر الهلال بشكل مميز ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس الملك، حيث اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق برباعية دون رد في دور الـ16، قبل أن يتجاوز عقبة الفتح في ربع النهائي بنتيجة 3\1.

واستعاد الزعيم لاعبيه المصابين، سالم الدوسري وياسر الشهراني، وأشارت تقارير إلى جاهزية على البليهي، إلا أن رامون دياز قد يتجه للاعتماد على محمد جحفلي بجانب جيانغ هيون سو، بعد تألقه في المباريات الأخيرة.