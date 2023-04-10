الهلال يسعى لاستعادة توازنه أمام الطائي

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الطائي.

الزعيم يستضيف الطائي

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الطائي عند الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 45 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

الهلال يسعى للفوز

ويتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الطائي في المواجهات السابقة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقابلا 3 مرات، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة إجمالية 8\2.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز اليوم، لاستعادة المركز الثالث في دوري روشن السعودي، بفارق نقطة عن الشباب الذي سيواجه الخليج غدًا، كما أن سيقلص الفارق مع النصر لـ5 نقاط، قبل مباراتهما المقبلة.

على الجانب الآخر، يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، حيث يُعاني في آخر 3 مباريات، حيث خسر أمام ضمك بنتيجة 3\1، وتعادل مع الطائي والرائد بنتيجة 2\2.