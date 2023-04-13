الهلال يسعى لاستعادة توازنه ضد الباطن

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الباطن غدًا.

الباطن يستضيف الزعيم

ومن المقرر أن يلعب الباطن ضد الهلال، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب نادي الباطن، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

الهلال يسعى للفوز

ويُعاني الهلال من ضغط المباريات، حيث يخوض لقاء كل 3 أيام تقريبًا، وذلك بسبب المؤجلات، والمشاركة في أكثر من بطولة منها؛ دوري روشن السعودي وكأس الملك، بجانب الاستعداد لنهائي دوري أبطال آسيا.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تراجع النتائج في المباريات الأخيرة بدوري روشن السعودي، حيث خسر بثلاثة أهداف دون رد أمام الشباب، ثم تعادل ضد الطائي بنتيجة 2\2، ليتسع الفارق مع الاتحاد المتصدر لـ10 نقاط.

ويأمل الزعيم في استعادة بريقه وتحقيق الفوز في مباراة الغد، أملًا في تعثر المنافسين والتقدم في الترتيب، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في الفوز بجميع المواجهات المتبقية، والتمسك بأمل البقاء وسط الكبار.