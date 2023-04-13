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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال يسعى لاستعادة توازنه ضد الباطن

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٣ مساءً
الهلال يسعى لاستعادة توازنه ضد الباطن
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الباطن غدًا.

الباطن يستضيف الزعيم

ومن المقرر أن يلعب الباطن ضد الهلال، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب نادي الباطن، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

نادي الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر spl

وقبل مباراة الغد، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

الهلال يسعى للفوز

ويُعاني الهلال من ضغط المباريات، حيث يخوض لقاء كل 3 أيام تقريبًا، وذلك بسبب المؤجلات، والمشاركة في أكثر من بطولة منها؛ دوري روشن السعودي وكأس الملك، بجانب الاستعداد لنهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تراجع النتائج في المباريات الأخيرة بدوري روشن السعودي، حيث خسر بثلاثة أهداف دون رد أمام الشباب، ثم تعادل ضد الطائي بنتيجة 2\2، ليتسع الفارق مع الاتحاد المتصدر لـ10 نقاط.

ويأمل الزعيم في استعادة بريقه وتحقيق الفوز في مباراة الغد، أملًا في تعثر المنافسين والتقدم في الترتيب، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في الفوز بجميع المواجهات المتبقية، والتمسك بأمل البقاء وسط الكبار.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl
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