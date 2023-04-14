الاتفاق لا يخسر ضد الفيحاء منسوبو متوسطة الرفيعة يوزعون وجبات الإفطار لحظة وصول وزير الدفاع اليمني الأسبق واللواء ناصر منصور هادي عدن موقف كريم بنزيما ومودريتش من العروض السعودية خطيب المسجد النبوي: اغتنموا ليالي شهر رمضان بالإكثار من الطاعات بايدن يحرج رئيس وزراء بريطانيا في واقعة سخيفة ماسك يعلن إمكانية تحقيق الأرباح من التغريد أجواء رائعة تميل للبرودة وتوقعات بأمطار غزيرة خلال أيام زيادة السعة السريرية لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة لـ600 سرير الهلال يسعى لتجنب تكرار سيناريو الدور الأول
يتطلع الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام فريق الباطن.
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على الباطن، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب نادي الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.
وقبل مواجهة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الأزرق في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.
ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتجنب التعثر في المباراة الثالثة على التوالي، وتكرار ما حدث في الدور الأول، عندما خسر ضد التعاون بنتيجة 2\1، قبل أن يتعادل سلبيًا مع الاتفاق، وإيجابيًا أمام الشباب.
وتعرض الزعيم للتعثر في المباراتين الأخيرتين بدوري روشن السعودي، حيث تلقى خسارة بثلاثة أهداف دون رد أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ثم تعادل ضد الطائي بهدفين لكل منهما.
ويأمل الهلال في استعادة بريقه وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، أملًا في تعثر المنافسين والتقدم في الترتيب، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في الفوز بجميع المواجهات المتبقية، والتمسك بأمل البقاء وسط الكبار.