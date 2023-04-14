الهلال يسعى لتجنب تكرار سيناريو الدور الأول

يتطلع الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام فريق الباطن.

الباطن يستضيف الزعيم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على الباطن، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب نادي الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الأزرق في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

الهلال يسعى للفوز

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتجنب التعثر في المباراة الثالثة على التوالي، وتكرار ما حدث في الدور الأول، عندما خسر ضد التعاون بنتيجة 2\1، قبل أن يتعادل سلبيًا مع الاتفاق، وإيجابيًا أمام الشباب.

وتعرض الزعيم للتعثر في المباراتين الأخيرتين بدوري روشن السعودي، حيث تلقى خسارة بثلاثة أهداف دون رد أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ثم تعادل ضد الطائي بهدفين لكل منهما.

ويأمل الهلال في استعادة بريقه وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، أملًا في تعثر المنافسين والتقدم في الترتيب، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في الفوز بجميع المواجهات المتبقية، والتمسك بأمل البقاء وسط الكبار.