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خلال مواجهة أوراوا اليوم

الهلال يسعى لتعزيز رقمه القياسي بدوري الأبطال

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ مساءً
الهلال يسعى لتعزيز رقمه القياسي بدوري الأبطال
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.

تألق الهلال

ونجح الزعيم في تحقيق الفوز في آخر 9 مباريات خاضها في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، وهو أعلى رقم من الانتصارات المتتالية في هذه المرحلة بتاريخ البطولة، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

الهلال في دوري أبطال آسيا
لاعبو الزعيم – المصدر afc

كما يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجلًا مميزًا أمام الأندية اليابانية، حيث سبق ولعب 9 مباريات، ونجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل في مواجهتين، وخسر مثلهما، وسجل 16 هدفًا، واستقبل 10 أهداف.

الهلال وأوراوا
جانب من مباراة سابقة للزعيم وأوراوا – المصدر afc

النهائي الآسيوي

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أوراوا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

وكان الزعيم قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما اكتسح الدحيل القطري بسبعة أهداف دون رد، فيما صعد الفريق الياباني بعد تجاوزه عقبة جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح.

الهلال - الزعيم في دوري أبطال آسيا (4)
لاعبو الزعيم
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