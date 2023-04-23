الهلال يسعى لتكرار سيناريو الموسم الماضي

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة انتفاضته، وتجاوز عقبة الاتحاد اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الملك.

الزعيم يواجه الاتحاد

وتنطلق، بعد قليل، مباراة الاتحاد ضد الهلال، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة“.

الهلال يسعى للفوز

ويتطلع الزعيم بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لتكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما حسم ديربي الرياض ضد النصر لصالحه برباعية دون رد في الدوري، ثم فاز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد واجه نظيره النصر، مساء يوم الثلاثاء الماضي، في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين دون رد.

سجل مميز بالجوهرة

على الجانب الآخر، تُعد مباراة اليوم هي المواجهة رقم 11 للفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، وشهدت اللقاءات السابقة تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 6 مرات، وتعادلا 3 مرات، وفاز الاتحاد مرة واحدة.