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خلال مواجهة الاتحاد اليوم

الهلال يسعى لتكرار سيناريو الموسم الماضي

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ مساءً
الهلال يسعى لتكرار سيناريو الموسم الماضي
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة انتفاضته، وتجاوز عقبة الاتحاد اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الملك.

الزعيم يواجه الاتحاد

وتنطلق، بعد قليل، مباراة الاتحاد ضد الهلال، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة“.

نادي الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يسعى للفوز

ويتطلع الزعيم بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لتكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما حسم ديربي الرياض ضد النصر لصالحه برباعية دون رد في الدوري، ثم فاز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد واجه نظيره النصر، مساء يوم الثلاثاء الماضي، في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين دون رد.

نادي الهلال والنصر
جانب من الديربي – المصدر spl

سجل مميز بالجوهرة

على الجانب الآخر، تُعد مباراة اليوم هي المواجهة رقم 11 للفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، وشهدت اللقاءات السابقة تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 6 مرات، وتعادلا 3 مرات، وفاز الاتحاد مرة واحدة.

الاتحاد والهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl
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