الهلال يسعى لضم مهدي طارمي

تسعى إدارة نادي الهلال لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الميركاتو الصيفي، ليرتبط اسمها بمهاجم بورتو، الإيراني مهدي طارمي.

الهلال يفاوض طارمي

وأشارت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، اليوم السبت، إلى أن نادي الهلال تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع مهدي طارمي، الذي ينتهي تعاقده مع ناديه بورتو في صيف عام 2024.

ولفتت الصحيفة البرتغالية إلى أن الإدارة الهلالية تسعى لإقناع مهدي طارمي صاحب الـ30 عامًا، بالتوقيع على عقد لمدة 3 سنوات، لتعزيز هجوم الأزرق.

تألق مهدي طارمي

ويملك مهدي طارمي مسيرة مميزة، حيث سبق ولعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني لعدة مواسم، كما خاض تجارب احترافية مع الغرافة القطري، ريو آفي البرتغالي وبورتو البرتغالي.

وشارك طارمي في 27 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو في الدوري البرتغالي الممتاز هذا الموسم، ونجح في تسجيل 14 هدفًا، وبفارق 3 أهداف فقط عن جونكالو راموس متصدر القائمة.

الهلال هذا الموسم

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تذبذب النتائج في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطة من الفوز 13 مرة، والتعادل 7 مرات وخسر 4 لقاءات.

وعلى الرغم من معاناة الهلال في دوري روشن السعودي، إلا أنه تأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويستعد لمواجهة الاتحاد، كما صعد إلى نهائي دوري أبطال آسيا.