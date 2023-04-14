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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد الباطن

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد الباطن
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه ضد الباطن ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مواجهة اليوم

ويحل الهلال ضيفًا على الباطن، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب نادي الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الأزرق في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

تفوق الهلال ضد الباطن

وسبق أن لعب الباطن ضد الهلال 11 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يخسر الأزرق في أي لقاء، حيث نجح في تحقيق الفوز 7 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات.

الهلال ضد الباطن
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويسعى الهلال لتحقيق فوز غائب في ملعب نادي الباطن، حيث إنه واجه الفريق السماوي في أرضه مرتين منذ صعوده مجددًا إلى دوري المحترفين قبل 3 مواسم، وانتهت المباراتان بالتعادل بنتيجة 2\2 و1\1.

ويتطلع الزعيم لاستعادة توازنه وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، أملًا في تعثر المنافسين والتقدم في الترتيب، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في الفوز بجميع المواجهات المتبقية، والتمسك بأمل البقاء وسط الكبار.

نادي الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر spl
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