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في نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال يصل اليابان استعدادًا لمواجهة أوراوا

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٨ مساءً
الهلال يصل اليابان استعدادًا لمواجهة أوراوا
المواطن - فريق التحرير

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى اليابان، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة أوراوا ريد دايموندز في بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال في اليابان

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم، وبدت علامات التفاؤل على اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب سايتاما 2002.

الهلال
جانب من وصول الفريق – المصدر @Alhilal_FC

حسابات الفوز باللقب

وأُقيمت بالأمس مباراة الأزرق وأوراوا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تقدم الزعيم عن طريق سالم الدوسري في الشوط الأول، وهز الفريق الياباني الشباك بالشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل.

الهلال ضد أوراوا
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.

الهلال ضد أوراوا
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC
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