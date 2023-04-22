الهلال يصل جدة استعدادًا لمواجهة الاتحاد

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى جدة، تمهيدًا لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات بطولة كأس الملك.

الهلال في جدة

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول الفريق الأول بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز إلى جدة، وبدت علامات الثقة والهدوء على اللاعبين.

وحرص عدد من الجماهير على التواجد في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، من أجل استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم، ووجهوا تحية خاصة للنجم ياسر الشهراني، الذي عاد مؤخرًا للمشاركة بعد غيابه لعدة أشهر بسبب الإصابة.

وخاض الزعيم حصة تدريبية قبل المغادرة إلى جدة؛ تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، قبل أن يشرح دياز عددًا من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

مواجهة قوية أمام الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام يلعب الهلال ضد الاتحاد، مساء يوم غد الأحد، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.