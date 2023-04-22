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ضمن منافسات كأس الملك

الهلال يصل جدة استعدادًا لمواجهة الاتحاد

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
الهلال يصل جدة استعدادًا لمواجهة الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى جدة، تمهيدًا لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات بطولة كأس الملك.

الهلال في جدة

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول الفريق الأول بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز إلى جدة، وبدت علامات الثقة والهدوء على اللاعبين.

الهلال
جانب من وصول البعثة – المصدر @Alhilal_FC

وحرص عدد من الجماهير على التواجد في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، من أجل استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم، ووجهوا تحية خاصة للنجم ياسر الشهراني، الذي عاد مؤخرًا للمشاركة بعد غيابه لعدة أشهر بسبب الإصابة.

الهلال
جانب من وصول البعثة – المصدر @Alhilal_FC

وخاض الزعيم حصة تدريبية قبل المغادرة إلى جدة؛ تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، قبل أن يشرح دياز عددًا من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

الزعيم قبل مباراة الهلال والاتحاد
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

مواجهة قوية أمام الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام يلعب الهلال ضد الاتحاد، مساء يوم غد الأحد، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

 

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