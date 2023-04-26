الهلال يطمح لتكرار إنجاز الاتحاد الآسيوي

يتطلع الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة تألقه في بطولة دوري أبطال آسيا، وتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

الهلال يحلم بإنجاز الاتحاد

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في أن يصبح ثاني فريق ينجح في الاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا منذ إطلاق التسمية الجديدة للبطولة في موسم 2002\ 2003.

ومنذ اعتماد المسمى الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا، نجح فريق واحد فقط في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وهو نادي الاتحاد في عامي 2004 و2005، ما يُحفز الهلال لتكرار الإنجاز ذاته

وكانت النسختان الأخيرتان من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، قد شهدت تتويج فريق سوون سامسونغ بلو وينغز الكوري الجنوبي باللقب مرتين متتاليتين موسمي 2000\2001 و2001\2002.

نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم السبت المقبل، في العاصمة الرياض، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

وتأهل الزعيم إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما اكتسح الدحيل القطري بسبعة أهداف دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا بعد تجاوزه عقبة جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح.