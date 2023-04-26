Icon

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11307 نقاط Icon ضبط يمنيين بحوزتهما الإمفيتامين بجدة Icon ارتفاع معدل السعادة وزيادة تشغيل المرأة بين إنجازات الرؤية في 2022 Icon 3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي Icon الهلال يطمح لتكرار إنجاز الاتحاد الآسيوي Icon السديس: متابعة الملك سلمان وولي العهد وراء نجاح موسم رمضان Icon خياران أمام الأهلي بشأن التدبير الوقتي Icon مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي Icon مواطن يعبر عن مشاعره بعد وصوله جدة: إجلاء يشبه تفويج مكة Icon طريق الهلال نحو نهائي دوري أبطال آسيا 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة أوراوا المرتقبة

الهلال يطمح لتكرار إنجاز الاتحاد الآسيوي

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
الهلال يطمح لتكرار إنجاز الاتحاد الآسيوي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يتطلع الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة تألقه في بطولة دوري أبطال آسيا، وتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

الهلال يحلم بإنجاز الاتحاد

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في أن يصبح ثاني فريق ينجح في الاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا منذ إطلاق التسمية الجديدة للبطولة في موسم 2002\ 2003.

ومنذ اعتماد المسمى الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا، نجح فريق واحد فقط في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وهو نادي الاتحاد في عامي 2004 و2005، ما يُحفز الهلال لتكرار الإنجاز ذاته

الاتحاد بطل دوري أبطال آسيا 2005
جانب من تتويج الاتحاد باللقب – المصدر @theAFCCL_ar

وكانت النسختان الأخيرتان من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، قد شهدت تتويج فريق سوون سامسونغ بلو وينغز الكوري الجنوبي باللقب مرتين متتاليتين موسمي 2000\2001 و2001\2002.

دوري أبطال آسيا
كأس البطولة

نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم السبت المقبل، في العاصمة الرياض، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

وتأهل الزعيم إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما اكتسح الدحيل القطري بسبعة أهداف دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا بعد تجاوزه عقبة جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح.

نادي الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالسلام السليمان يرد على دعوات البعض بفتح المطاعم نهار رمضان
السعودية اليوم

عبدالسلام السليمان يرد على دعوات البعض بفتح...

السعودية اليوم
الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية
الرياضة

الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية

الرياضة
ابن حميد يؤم صلاة العيد في الحرم والثبيتي بالمسجد النبوي
السعودية اليوم

ابن حميد يؤم صلاة العيد في الحرم...

السعودية اليوم
إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من القات و483.3 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من...

أخبار أمنية
تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور إلى كرواتيا
السعودية اليوم

تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور...

السعودية اليوم
معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي شوقًا لأهلها
السعودية اليوم

معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي...

السعودية اليوم
وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد في السودان
السعودية اليوم

وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد...

السعودية اليوم
داود الشريان ضيف المديفر الليلة في الليوان
السعودية اليوم

داود الشريان ضيف المديفر الليلة في الليوان

السعودية اليوم