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بعد فقدانه الفرصة في المنافسة على لقب دوري روشن

الهلال يفقد بطاقته الأولى المؤهلة لـ كأس العالم للأندية

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٢ صباحاً
الهلال يفقد بطاقته الأولى المؤهلة لـ كأس العالم للأندية
المواطن - فريق التحرير

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فقد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فرصته الأخيرة في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وذلك بعد الخسارة من نادي الباطن أمس في الجولة الـ24.

البطاقة الأخيرة

وكان أزرق الرياض يملك بطاقتين من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 الذي يُقام نهاية العام الحالي في السعودية، حيث إذا كان نجح في الفوز بلقب دوري روشن وخسر نهائي دوري أبطال آسيا كان سيشارك في المونديال، ولكن أزرق الرياض فقد بطاقته الأولى بعد فقدانه الفرصة في المنافسة على لقب دوري روشن.

وأصبح أزرق الرياض يملك البطاقة الثانية والأخيرة له، وهي ضرورة حصد لقب دوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا الياباني في الفترة المقبلة، من أجل ضمان المشاركة في كأس العالم للأندية في السعودية بحلول ديسمبر المقبل.

الباطن والهلال - كاريلو

ملخص مباراة الهلال والباطن

وبعد فوز الباطن أمس، حقق الفريق أول فوز له على الهلال بعد 12 مباراة جمعت بين الفريقين في دوري المحترفين، حيث فاز الهلال في 7 مباريات والباطن في لقاء وحيد، والتعادل كان حاضرًا في 4 مباريات.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، حيث ألغى حكم المباراة هدفًا لـ أزرق الرياض، في الدقيقة الـ22 بداعي وجود لمسة يد على النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال الذي ارتطمت الكرة في يده ثم هزت شباك الفريق السماوي.

وتألق بعدها اللاعب ناصر الدوسري وأنقذ شباك الهلال من هدف محقق من الفريق السماوي في الدقيقة الرابعة من عمر الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، من المباراة، نجح اللاعب الأوروجوياني رينزو لوبيز في إحراز الهدف الوحيد للفريق السماوي في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني بعد استغلاله عرضية متقنة وسط عدم تمركز جيد من لاعبي أزرق الرياض دفاعيًّا.

وحاول أزرق الرياض العودة في المباراة وإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لفريق الباطن، ليصبح رصيده 15 نقطة في المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الهلال عند 46 نقطة في المركز الرابع.

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