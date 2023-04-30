الهلال يفقد جانغ وكويلار أمام الاتحاد

تأكد غياب الكوري الجنوبي جانغ هيون سو والكولومبي جوستافو كويلار عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال مباراته ضد الاتحاد.

غياب جانغ وكويلار

وتسبب تأجيل مباراة ضمك والهلال ضمن منافسات الجولة الـ26، ليوم 19 مايو، إلى غياب الثنائي جانغ وكويلار عن الزعيم أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي، وذلك بسبب تراكم البطاقات.

وأعلنت لجنة المسابقات، اليوم الأحد، عن تأجيل مباراة ضمك والزعيم بسبب موعد نهائي كأس الملك يوم 12 مايو، ليخوض ذلك الأزرق مواجهة الاتحاد في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي أولًا، يوم 16.

ويُعد جانغ وكويلار من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وسيعمل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لتجهيز بدلاء مميزين لهم، خاصة أن مباراة الاتحاد هامة في صراع المنافسة على اللقب.

مباريات هامة تنتظر الهلال

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهات هامة وحاسمة خلال الفترة المقبلة، حيث سيُلاقي أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، بعد تعادلهما إيجابيًا في الرياض.

وبعد عودة الزعيم، سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في نهائي كأس الملك، يوم 12 مايو، ثم يُلاقي الاتحاد المتصدر في دوري روشن السعودي، قبل أن يخوض مباراته المؤجلة أمام ضمك.