الهند تتجاوز الصين لتصبح أكبر دولة من حيث عدد السكان 

أصبحت الهند الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم وتجاوزت بذلك الصين، وفقًا لتقديرات تقرير منتصف عام 2023 الصادر من قبل الأمم المتحدة، ومع ذلك فإن البيانات تظهر أن أرقام الصين لا تشمل هونغ كونغ وماكاو وتايوان.

عدد سكان الهند

وتجاوز عدد سكان الهند 1.4286 مليار نسمة، وهو رقم أعلى قليلاً من عدد سكان الصين البالغ 1.4257 مليار نسمة، وبحسب التقرير، نما عدد سكان الهند بأكثر من مليار شخص منذ عام 1950، وهو العام الذي بدأت فيه الأمم المتحدة في جمع البيانات السكانية.

وفي العام الماضي، تقلص عدد الأشخاص في الصين لأول مرة منذ عام 1960، وأنهت بكين سياسة الطفل الواحد الصارمة التي فرضتها في الثمانينيات وسط مخاوف من الزيادة السكانية وذلك في عام 2016، وبدأت في السماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال في عام 2021.

وتواجه الصين انخفاضًا ديموغرافيًا يلوح في الأفق مع انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة قوتها العاملة.

عدد سكان العالم

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، سيصل عدد سكان العالم إلى 8.045 مليار بحلول منتصف عام 2023، وفي إفريقيا يمكن رؤية اتجاه الزيادة السكانية، حيث تشير التقديرات إلى أن ثاني أكبر قارة في العالم ستشهد ارتفاعًا في عدد سكانها من 1.4 إلى 3.9 مليار نسمة بحلول عام 2100.

شهدت ثماني دول يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة، معظمهم في أوروبا، تقلص عدد سكانها خلال العقد الماضي، كما تشهد اليابان أيضًا انخفاضًا بسبب شيخوخة سكانها، حيث فقدت أكثر من ثلاثة ملايين نسمة بين عامي 2011 و 2021.

ووفقًا للأمم المتحدة، يعتمد النمو السكاني في المستقبل بشكل كبير على المسار الذي ستتخذه الخصوبة في المستقبل، وقالت التوقعات السكانية في العالم (2022) أنه من المتوقع أن تنخفض الخصوبة العالمية من 2.3 طفل لكل امرأة في عام 2021 إلى 2.1 في عام 2050.