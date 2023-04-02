الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

السجن سنة لمن امتهن التسول أو أدار متسولين تشيلسي يُعلن إقالة جراهام بوتر الشيخ السديس يعلن نجاح خطة رئاسة الحرمين في العشر الأوائل من رمضان وظائف شاغرة بشركة غازكو في 3 مدن وظائف شاغرة في تطوير للخدمات التعليمية مدفع رمضان يعيد لزوار جدة ذاكرة إعلان دخول الشهر الفضيل مستفيدة جود الإسكان تعبر عن فرحتها: كأني نمت على غيمة تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون شرطة جدة تسترد 620 ألف ريال وتضبط 3 أشخاص إثر انتحالهم الصفة نائبة وزير السياحة: ولي العهد رفع مستهدف الزيارات السياحية إلى 100 مليون زيارة
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المهارات والقدرات المطلوبة للوظيفة:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).