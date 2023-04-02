الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المهام الوظيفة: متابعة المعاملات الصادرة والواردة لمكتب المدير العام وأرشفتها إلكترونياً.

طباعة المراسلات والنماذج متى كان ضرورياً وذلك مثل الرسائل والمذكرات وغيرها.

تنظيم الاجتماعات وإعداد الأجندة وإخطار المشاركين وتأكيد مواعيد انعقاد الاجتماعات وزمنها.

إدارة ورش العمل وتنسيقها.

الاستمرار في أداء نشاطات الإدارة ورفع التقارير الشهرية.

إدارة البريد الوارد والصادر والسجلات ذات الصلة.

المحافظة على سرية المعلومات وخصوصيتها.

تقديم الدعم اللازم، وأداء أية مهام أخرى يتم التكليف بها. المهارات والقدرات المطلوبة للوظيفة: امتلاك المهارات الأساسية للحاسب الآلي (معالجة النصوص، والجداول المنشورة، والعروض التقديمية).

مهارات جيدة في الاتصال والتواصل مع الآخرين.

مهارات التخاطب مع الآخرين كتابةً وشفهياً (اللغة الإنجليزية واللغة العربية).

مهارات التنظيم وإدارة الوقت.

التمتع بالحماس والحيوية والدافعية.

المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه. طريقة التقديم: أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 مارس 2023م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).