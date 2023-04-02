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الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن  توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المهام الوظيفة:

  • متابعة المعاملات الصادرة والواردة لمكتب المدير العام وأرشفتها إلكترونياً.
  • طباعة المراسلات والنماذج متى كان ضرورياً وذلك مثل الرسائل والمذكرات وغيرها.
  • تنظيم الاجتماعات وإعداد الأجندة وإخطار المشاركين وتأكيد مواعيد انعقاد الاجتماعات وزمنها.
  • إدارة ورش العمل وتنسيقها.
  • الاستمرار في أداء نشاطات الإدارة ورفع التقارير الشهرية.
  • إدارة البريد الوارد والصادر والسجلات ذات الصلة.
  • المحافظة على سرية المعلومات وخصوصيتها.
  • تقديم الدعم اللازم، وأداء أية مهام أخرى يتم التكليف بها.

المهارات والقدرات المطلوبة للوظيفة:

  • امتلاك المهارات الأساسية للحاسب الآلي (معالجة النصوص، والجداول المنشورة، والعروض التقديمية).
  • مهارات جيدة في الاتصال والتواصل مع الآخرين.
  • مهارات التخاطب مع الآخرين كتابةً وشفهياً (اللغة الإنجليزية واللغة العربية).
  • مهارات التنظيم وإدارة الوقت.
  • التمتع بالحماس والحيوية والدافعية.
  • المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية –  بكالوريوس في تخصص مشابه.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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