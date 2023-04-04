الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: أستاذ مساعد – إدارة الأعمال (محاسبة). أستاذ مساعد – إدارة الأعمال (الموارد البشرية). مدرب – هندسة التصنيع. مدرب أول – هندسة حاسب الآلي. أستاذ مساعد – علوم الحاسب الآلي. أستاذ مساعد – الهندسة المدنية. أستاذ مساعد – تقنية هندسة التصنيع. مدرب (هندسة ميكانيكية – لحام). أستاذ مساعد – هندسة كيميائية (انتقال الحرارة والديناميكية الحرارية). أستاذ مساعد – هندسة كيميائية (التحكم بالعمليات). والمزيد … طريقة التقديم: أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 4 أبريل 2023م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).