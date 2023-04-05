Icon

متسابق مغربي: أحلم بجائزة عطر الكلام لإسعاد والديّ Icon إنقاذ حياة بنجلاديشي تعرض لحادث مروع ببريدة Icon ليونيل ميسي يحسم موقفه من عرض الهلال Icon توقيع اتفاقية إنشاء الوقف الخيري لجمعية أصدقاء اللاعبين بـ20 مليونًا Icon مركز تنمية الحياة الفطرية ينفي صحة فيديو صيد أنثى وعل وصغيرها Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة Icon حكومة فرنسا تفشل في الوصول للاتفاق مع النقابات Icon شركة الدرعية تطلق مشروع تطوير مواقف السيارات بالمنطقة الثقافية الشمالية Icon السفير الصيني: وزير خارجية أمريكا ينشر الأكاذيب Icon الاتحاد السعودي يعلن انطلاق الموسم الجديد 11 أغسطس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
قبل مباراته ضد الباطن

الوحدة لا يخسر عند افتتاح التسجيل

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
الوحدة لا يخسر عند افتتاح التسجيل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة للظهور بشكل مميز ضد الباطن، وتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.

الباطن يستضيف الفرسان

ومن المقرر أن يلعب الباطن ضد الوحدة على ملعب نادي الباطن، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

الوحدة
لاعبو فرسان مكة – المصدر @alwehdaclub1

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد فرسان مكة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

الوحدة يتألق بعد التقدم

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مستوى مميزًا بعد التقدم في النتيجة، حيث إنه لم يخسر أي من المباريات الست التي افتتح بها التسجيل في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

الوحدة
لاعبو فرسان مكة – المصدر spl

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في مبارياته التي افتتح فيها التسجيل، حيث خسر 60% منها، كما أنه يمر بمرحلة صعبة هذا الموسم، بعدما اكتفى بتحقق الفوز مرتين والتعادل 3 مرات فقط.

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في ملعبه للمرة الأولى في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين، وذلك في حالة تحقيقه الفوز اليوم.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027
الرياضة

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027

الرياضة
أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض
السعودية اليوم

أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان...

السعودية اليوم
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية...

السعودية اليوم
تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان
السعودية اليوم

تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية

وظائف
زلزال جديد يضرب جنوب تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

العالم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة...

السعودية اليوم