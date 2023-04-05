الوحدة لا يخسر عند افتتاح التسجيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة للظهور بشكل مميز ضد الباطن، وتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.

الباطن يستضيف الفرسان

ومن المقرر أن يلعب الباطن ضد الوحدة على ملعب نادي الباطن، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد فرسان مكة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة.

الوحدة يتألق بعد التقدم

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مستوى مميزًا بعد التقدم في النتيجة، حيث إنه لم يخسر أي من المباريات الست التي افتتح بها التسجيل في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في مبارياته التي افتتح فيها التسجيل، حيث خسر 60% منها، كما أنه يمر بمرحلة صعبة هذا الموسم، بعدما اكتفى بتحقق الفوز مرتين والتعادل 3 مرات فقط.

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في ملعبه للمرة الأولى في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين، وذلك في حالة تحقيقه الفوز اليوم.