الوحدة يبحث عن فوز غائب ضد الاتحاد

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستعادة بريقه ضد الاتحاد، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم في دوري روشن السعودي.

مواجهة اليوم

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الاتحاد، عند الساعة 11 مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

ويحتل فرسان مكة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بالصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.

الوحدة يسعى للفوز

ولم يستطع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة تحقيق الفوز في آخر 3 مواجهات جمعته مع الاتحاد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويعود آخر انتصار للوحدة ضد الاتحاد إلى موسم 2019\ 2020، عندما نجح في الفوز بهدفين مقابل هدف في مباراة الدور الثاني على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ويُعد هذا الموسم هو الوحيد الذي فاز فيه ذهابًا وإيابًا.

وسبق أن لعب الفريقان 19 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للاتحاد، حيث نجح في تحقيق الفوز 13 مرة، مقابل 4 انتصارات لفرسان مكة، وتعادلا مرتين.