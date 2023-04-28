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خلال مواجهة الهلال

الوحدة يحلم بالتتويج الثالث

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
الوحدة يحلم بالتتويج الثالث
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الوحدة بقيادة مدربه التشيلي لويس سييرا، في مواصلة التألق في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وحصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

الوحدة يسعى للفوز

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الهلال، يوم الجمعة الموافق 12 مايو المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء تأهل فرسان مكة إلى المباراة النهائية، بعد فترة طويلة من الغياب، حيث إنه المرة الأخيرة التي صعد فيها كانت عام 1970، عندما خسر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدفين دون رد.

كأس الملك
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 7 مرات، في أعوام؛ 1957، 1958، 1959، 1960، 1961، 1966، و1970، وتوج باللقب مرتين عامي 1957 و1966.

وتعول جماهير الوحدة على خبرات سييرا من أجل حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثالثة، حيث سبق وتوج ببطولتين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للتتويج، كأس ولي العهد في 2017 وكأس الملك عام 2018.

سييرا
سييرا – المصدر @alwehdaclub1

الفريقان بالكأس

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، فيما صعد فرسان مكة بعدما أطاح بالنصر بهدف نظيف، ويطمح لمواصلة مفاجآته وحصد اللقب.

نادي الهلال - الهلال وأوراوا
لاعبو الهلال
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