الوحدة يسعى لتجنب السلسلة الأسوأ

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستعادة توازنه، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام النصر ضمن منافسات بطولة كأس الملك.

مواجهة قوية ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الوحدة، في الدور نصف النهائي من كأس الملك عند الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين المقبل.

الوحدة يسعى لتجنب رقم سلبي

ويُعاني فرسان مكة من تذبذب الأداء والنتائج قبل مباراة النصر المقبلة، حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وتعادل فرسان مكة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بنتيجة 1\1، قبل أن يخسر ضد الباطن والاتحاد بنتيجة 2\0 و2\1، ما يُحفز لاعبيه لاستعادة التوازن وتحقيق الفوز، والتأهل إلى المباراة النهائية.

وفي حالة خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد النصر، سيُكرر السلسلة الأسوأ له، بالتعثر في 4 مباريات متتالية للمرة الثانية في موسم واحد، حيث سبق وفشل في تحقيق الفوز من 27 يناير وحتى 17 فبراير الماضيين.

ولعب فرسان مكة 4 مباريات خلال هذه الفترة في دوري روشن السعودي، وخسر أمام كل من؛ الفتح، الفيحاء والنصر، قبل أن يتعادل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد.