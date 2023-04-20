الإمارات وقطر تعلنان الجمعة أول أيام عيد الفطر الوحدة يسعى لتجنب السلسلة الأسوأ أرقام مميزة لـ أحمد شراحيلي بدوري روشن الديوان الملكي: المحكمة العليا تعلن أن عيد الفطر غداً الجمعة الديوان الملكي: المحكمة العليا تعلن أن عيد الفطر غداً الجمعة وفاة رئيس الديوان السني الأسبق بالعراق خلال محاولة اعتقاله رؤية هلال شهر شوال في تمير وحوطة سدير قرار توخيل مع مالك تشيلسي سبب إقالته انفجار صاروخ سبايس إكس العملاق عقب إطلاقه بدقائق لقطات لبدء ترائي هلال شوال من مرصد سدير
يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستعادة توازنه، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام النصر ضمن منافسات بطولة كأس الملك.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الوحدة، في الدور نصف النهائي من كأس الملك عند الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين المقبل.
ويُعاني فرسان مكة من تذبذب الأداء والنتائج قبل مباراة النصر المقبلة، حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
وتعادل فرسان مكة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بنتيجة 1\1، قبل أن يخسر ضد الباطن والاتحاد بنتيجة 2\0 و2\1، ما يُحفز لاعبيه لاستعادة التوازن وتحقيق الفوز، والتأهل إلى المباراة النهائية.
وفي حالة خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد النصر، سيُكرر السلسلة الأسوأ له، بالتعثر في 4 مباريات متتالية للمرة الثانية في موسم واحد، حيث سبق وفشل في تحقيق الفوز من 27 يناير وحتى 17 فبراير الماضيين.
ولعب فرسان مكة 4 مباريات خلال هذه الفترة في دوري روشن السعودي، وخسر أمام كل من؛ الفتح، الفيحاء والنصر، قبل أن يتعادل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد.