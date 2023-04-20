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خلال مواجهة النصر المقبلة

الوحدة يسعى لتجنب السلسلة الأسوأ

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
الوحدة يسعى لتجنب السلسلة الأسوأ
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستعادة توازنه، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام النصر ضمن منافسات بطولة كأس الملك.

مواجهة قوية ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الوحدة، في الدور نصف النهائي من كأس الملك عند الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين المقبل.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

الوحدة يسعى لتجنب رقم سلبي

ويُعاني فرسان مكة من تذبذب الأداء والنتائج قبل مباراة النصر المقبلة، حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وتعادل فرسان مكة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بنتيجة 1\1، قبل أن يخسر ضد الباطن والاتحاد بنتيجة 2\0 و2\1، ما يُحفز لاعبيه لاستعادة التوازن وتحقيق الفوز، والتأهل إلى المباراة النهائية.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

وفي حالة خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد النصر، سيُكرر السلسلة الأسوأ له، بالتعثر في 4 مباريات متتالية للمرة الثانية في موسم واحد، حيث سبق وفشل في تحقيق الفوز من 27 يناير وحتى 17 فبراير الماضيين.

ولعب فرسان مكة 4 مباريات خلال هذه الفترة في دوري روشن السعودي، وخسر أمام كل من؛ الفتح، الفيحاء والنصر، قبل أن يتعادل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد.

الوحدة
لاعبو الفريق – المصدر spl
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