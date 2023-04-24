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قبل مواجهة اليوم بكأس الملك

الوحدة يسعى للفوز الأول ضد النصر بملعبه

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ مساءً
الوحدة يسعى للفوز الأول ضد النصر بملعبه
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، بقيادة مدربه التشيلي لويس سييرا، في الظهور بشكل مميز ضد النصر اليوم، وخطف بطاقة التأهل لنهائي كأس الملك.

مواجهة قوية ضد النصر

وتنطلق، بعد قليل، مباراة النصر ضد الوحدة، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، على ملعب الأول بارك في الرياض.

ومن المقرر أن يُلاقي الفائز من مباراة اليوم في نهائي كأس الملك، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعدما نجح في الفوز على الاتحاد بالأمس بهدف دون رد، في المواجهة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

كأس الملك
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

الوحدة يستهدف الفوز

وتُعد هذه الزيارة الثالثة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة إلى الملعب الخاص بنادي النصر، حيث سبق أن لعب أمامه مرتين ضمن منافسات الدوري حينما كان يحمل الملعب اسم “مرسول بارك”.

الوحدة
لاعبو الفريق – المصدر spl

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز بالمباراتين، الأولى في لقاء الدور الأول موسم 2020/ 2021 بنتيجة 3/ 1، والثانية؛ في افتتاحية دوري روشن السعودي هذا الموسم، وفاز العالمي بهدف دون رد.

النصر والوحدة
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl
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