الوحدة يسعى للفوز الأول ضد النصر بملعبه

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، بقيادة مدربه التشيلي لويس سييرا، في الظهور بشكل مميز ضد النصر اليوم، وخطف بطاقة التأهل لنهائي كأس الملك.
وتنطلق، بعد قليل، مباراة النصر ضد الوحدة، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، على ملعب الأول بارك في الرياض.
ومن المقرر أن يُلاقي الفائز من مباراة اليوم في نهائي كأس الملك، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعدما نجح في الفوز على الاتحاد بالأمس بهدف دون رد، في المواجهة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.
وتُعد هذه الزيارة الثالثة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة إلى الملعب الخاص بنادي النصر، حيث سبق أن لعب أمامه مرتين ضمن منافسات الدوري حينما كان يحمل الملعب اسم “مرسول بارك”.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز بالمباراتين، الأولى في لقاء الدور الأول موسم 2020/ 2021 بنتيجة 3/ 1، والثانية؛ في افتتاحية دوري روشن السعودي هذا الموسم، وفاز العالمي بهدف دون رد.