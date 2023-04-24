الوحدة يعبر النصر ويواجه الهلال بنهائي كأس الملك

انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد الوحدة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، بفوز فرسان مكة بهدف دون رد، وتأهله إلى النهائي ليواجه الهلال.

تقدم الوحدة

وانطلقت مباراة النصر ضد الوحدة التي أُقيمت على ملعب الأول بارك الرياض بشكل سريع، وسط ضغط كبير من العالمي، وهدد أندرسون تاليسكا برأسية عند الدقيقة السادسة، إلا أنها مرت أعلى العارضة.

وبدأ النصر هجمة سريعة، وتلقى كريستيانو رونالدو عرضية مميزة من الجانب الأيسر، قابلها بتسديدة قوية، إلا أن حارس المرمى منير محمدي تألق وتصدى لها بشكل رائع عند الدقيقة 11.

واستمرت المحاولات، قبل أن ينجح الوحدة في هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق جون دافيد بوغيل عند الدقيقة 23، لتشتعل المباراة، حيث ضغط النصر بقوة، وكاد تاليسكا أن يسجل عند الدقيقة 38، ولكنه لم يلحق بالكرة.

ولعب عبدالرحمن غريب عرضية من كرة ثابتة، ولكن الدفاع أبعدها عند الدقيقة 40، ومرر ألفارو كرة مميزة، سددها علي الحسن، ولكن مرت بجوار المرمى عند الدقيقة 44، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر النصر ضد الوحدة بهدف نظيف.

ضغط مستمر من النصر

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سيطرته على اللعب، وسط تألق كبير من منير محمدي الذي أنقذ الوحدة من التعادل، وتصدى لرأسية رونالدو عند الدقيقة 46.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب عبدالله الحافظ عند الدقيقة 53، بعد حصوله على الإنذار الثاني، عقب تدخله على رونالدو، ليُكمل فرسان مكة المباراة بعشرة لاعبين، وسط ضغط كبير من النصر لتسجيل التعادل وتألق محمدي.

وكاد رونالدو أن يسجل التعادل عند الدقيقة 82 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته اصطدمت بالعارضة، واستمر هجوم الأصفر، وسط تألق من محمدي والدفاع، الذين تصدوا لكرة خطيرة في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بخسارة النصر ضد الوحدة بهدف نظيف.