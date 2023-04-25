الوحدة يُشارك بكأس السوبر السعودي 2024

ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، المشاركة رسميًّا في بطولة كأس السوبر السعودي موسم 2023/ 2024.

الوحدة يُشارك بالسوبر

ونجح الوحدة في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الملك، بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بهدف دون رد سجله بوغيل عند الدقيقة 23.

وبات فرسان مكة ثاني المشاركين في النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعدما حجز أولى بطاقات التأهل، عقب فوزه على الاتحاد بهدف دون رد.

وتترقب الجماهير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد الهلال في نهائي كأس الملك، إلا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يكشف الموعد حتى الآن، ولكن تُشير التقارير إلى احتمالية إقامته نهاية شهر مايو المقبل.

انتقادات لإدارة النصر

على الجانب الآخر، تعرضت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لانتقادات قوية، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد فرسان مكة، وتوديع بطولة كأس الملك، خاصة أنها جاءت بعد الهزيمة أمام الهلال بدوري روشن السعودي.