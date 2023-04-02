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بلغ عدد المساهمين 44 شريكًا منهم مطورون وعقاريون وجهات تمويلية

الوطنية للإسكان وشركاؤها يساهمون بـ 160 مليون ريال في اكتتاب جود الخيري

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
الوطنية للإسكان وشركاؤها يساهمون بـ 160 مليون ريال في اكتتاب جود الخيري
المواطن - واس

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حققت ليلة الشركة الوطنية للإسكان “NHC” مع شركائها مساهمة بلغت قيمتها أكثر من 160 مليون ريال في حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، التي دشّنها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بدعمٍ سخي، لتصل نسبة الاكتتاب أكثر من 92%، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وأُقيمت في اليوم العاشر من رمضان الموافق 1 أبريل في مقر الوزارة.

وتأتي المساهمة الكريمة من القيادة الرشيدة تأكيدًا على النهج الإنساني المُتبع في دعمها الثابت للمبادرات الإنسانية المُبتكرة، التي تعزز من تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لتحقيق كل ما فيه صلاح الوطن والمواطن.

مشاركة الوطنية للإسكان

كما جاءت مشاركة الوطنية للإسكان في حملة اكتتاب جود ،حرصاً على تسخير جميع الإمكانيات في سبيل دعم الفئات المُستحقة؛ بهدف تعزيز العمل الخيري، من خلال توفير المسكن الملائم لهم الذي يحقق لهم حياة كريمة ومتكاملة، إضافةً إلى تعزيز التكافل في المجتمع، بترسيخ قيم العطاء وعمل الخير الذي هو ديدن هذه البلاد وقادتها ومواطنيها.

وانطلقت الحملة بمفهوم السهم الرابح بأرباح خيرية واجتماعية، وذلك بالمساهمة في إسكان 3500 أسرة شديدة الحاجة، من خلال إتاحة المشاركة المجتمعية لتوفير مبلغ مليار ريال مقسّمة على 100 مليون سهم طيلة أيام شهر رمضان.

عدد المساهمين

وبلغ عدد الشركاء المساهمين في ليلة الوطنية للإسكان أكثر من 44 شريكًا منهم مطورون وعقاريون وجهات تمويلية، وذلك للوصول إلى أهداف الحملة المنشودة وإسعاد الأسر الأشد حاجة بتأمين آلاف المساكن لهم وتحقيق أبعاد تنموية تعود على أبناء الوطن.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لمنظومة العرض العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري، لتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وقيادة المملكة لتتبوأ مكانة ريادية في التنمية العالمية، إضافةً إلى سعيها في المساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

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