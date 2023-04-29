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في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

الوليد بن طلال يصل ملعب الملك فهد لدعم الهلال

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ مساءً
الوليد بن طلال يصل ملعب الملك فهد لدعم الهلال
المواطن - فريق التحرير

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وصل الأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال إلى ملعب الملك فهد الدولي وذلك لدعم أزرق الرياض في مباراة أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

وصول الوليد بن طلال

ونشر الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو لوصول الوليد بن طلال إلى الملعب استعدادًا للدخول إلى المدرجات قبل بداية المباراة.

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو”.

توقيت المباراة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، بينما تُقام مباراة العودة في اليابان ظهر السبت المقبل بتوقيت المملكة، مساءً بتوقيت طوكيو.

يذكر أن أزرق الرياض كان تقابل مع أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2019، وفاز الهلال في الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب أندري كاريلو، وعاد الهلال وكرر فوزه في اليابان بهدفين دون رد ليتوج باللقب الثالث وقتها.

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