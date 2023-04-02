الوليد بن طلال يلعب كرة القدم مع حفيدته داخل قصره

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أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير الوليد بن طلال وهو يلعب كرة القدم مع حفيدته، داخل قصره.
ووثق مقطع الفيديو المتداول، لقطات لـ الأمير الوليد بن طلال وهو يسدد الكرة تجاه المرمى وحفيدته تمكنت من صدها، فيما ركلت الحفيدة الكرة التي صدها جدها.
وكما ظهر في المقطع، احتفى الأمير الوليد بن طلال بتسجيل هدف الأول في مرمى حفيدته التي تقوم بدور حارس المرمى.