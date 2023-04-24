اليابان تستعد لإسقاط أول قمر صناعي تجسسي من كوريا الشمالية 

تستعد اليابان لإطلاق صاروخ اعتراضي؛ لإسقاط أول قمر صناعي تجسسي أطلقته كوريا الشمالية، وذلك بعد أن أبلغ وزير الدفاع ياسوكازو هامادا الجيش الياباني باتخاذ الاستعدادات اللازمة للقيام بذلك.

استعدادات عسكرية

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، قال وزير الدفاع الياباني إنه يتعين على قوات الدفاع الذاتي أن تستعد حين إصدار أمر محتمل بتدمير الصاروخ الحامل للقمر الصناعي، وفي الوقت نفسه، ستنتشر القوات على طول محافظة أوكيناوا الجنوبية والجزر المجاورة، التي يُعتقد أنها مدرجة في خطة قتال القمر الصناعي، لتقليل الضرر في حالة سقوط صاروخ باليستي.

وأضاف البيان أن اليابان لديها عدة طرق للقيام بذلك، ويشمل ذلك صواريخ باتريوت المتطورة، والسفن الحربية المدمرة المجهزة بنظام إيجيس والتي تحمل مقذوفات اعتراضية من طراز Missile-3 البحرية.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أول صاروخ باليستي يحمل قمرًا صناعيًا عسكريًا، ونشرت بعدها صورًا بالأبيض والأسود لعاصمة كوريا الجنوبية سيول.

وشدد كيم على أهمية هذا القمر الصناعي في حماية الأمن القومي وسط ما قال إنها تهديدات متزايدة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مضيفًا أن أقمار الاستطلاع العسكرية لا غنى عنها، وواصفًا إياها بـ الحق في السيادة الوطنية والدفاع عن النفس.

وأعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ J-Alert لجزيرة هوكايدو، لكن الحكومة سحبت حالة التأهب في وقت لاحق لأن الصاروخ لم يقع داخل الأراضي اليابانية، ومع ذلك قالت وزارة الدفاع اليابانية: نقوم بالاستعدادات اللازمة بسبب إمكانية إصدار أمر بتدمير الصواريخ الباليستية.

وفي غضون ذلك، طُلب من القوات اليابانية أن تكون في حالة تأهب لأي حطام يسقط على الأراضي اليابانية.