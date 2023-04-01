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هدف مهم وراء التجربة

اليابان تستعد لإطلاق أول وابل من الشهب الاصطناعية في العالم

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
اليابان تستعد لإطلاق أول وابل من الشهب الاصطناعية في العالم
المواطن - فريق التحرير

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تستعد شركة في اليابان لإنشاء أول زخات شهب من صنع الإنسان في العالم، حيث سترسل المئات من الأقمار الصناعية إلى الفضاء لإنتاج وابل الشهب، وكان من المقرر أن يتم عرض هذا المشهد السماوي في عام 2020، لكن عطلًا في أحد الأقمار الصناعية أدى إلى تأجيل الخطط.

موعد الإطلاق

والآن، كشفت شركة الفضاء الناشئة ALE، ومقرها طوكيو، أن الإطلاق من المقرر أن يتم في عام 2025، حيث ستمنح سكان العالم الفرصة لمشاهدة أول زخات نيزك حية من صنع الإنسان في العالم.

اليابان تستعد لإطلاق أول وابل من الشهب الاصطناعية في العالم

والهدف من المشروع، المسمى Sky Canvas، هو جمع بيانات الغلاف الجوي في طبقة الميزوسفير، وهي الطبقة الثالثة من الغلاف الجوي المنخفضة جدا، بحيث لا يمكن ملاحظتها بواسطة الأقمار الصناعية، وعالية جدا بالنسبة لمناطيد الطقس أو الطائرات.

ومن المأمول أن تساعد دراسة المسار والانبعاثات الضوئية لهذه الشهب (أو النيازك) المتساقطة على تمكين ALE من جمع البيانات، مثل سرعة الرياح وتكوين الغلاف الجوي، والتي يمكن أن تساعد العلماء والباحثين في تطوير نماذج جديدة للطقس.

هدف التجربة

وقالت الدكتورة لينا أوكاجيما، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ALE:  هدفنا هو المساهمة في التنمية المستدامة للبشرية وجعل الفضاء أقرب إلينا جميعا، من خلال توسيع منطقة النشاط البشري خارج الأرض لاكتشاف وجمع وتطبيق البيانات الأساسية من الفضاء. وكخطوة أولى، قمت بتأسيس ALE لإنشاء أول انهمار نيزكي (زخات الشهب) من صنع الإنسان في العالم، لإثارة اهتمام أكبر بالفضاء والعلوم بشكل عام.

وتابعت: في المستقبل، من خلال الجمع بين البحوث المناخية الهامة والشكل الجديد من الترفيه الفضائي، نعتقد أنه يمكننا تعزيز فهمنا العلمي لتغير المناخ مع إثارة فضول واهتمام الناس في جميع أنحاء العالم بشأن الفضاء والكون.

ويظهر الانهمار النيزكي عندما تمر الأرض عبر سحابة من الحطام خلفتها المذنبات والكويكبات في مدارها، وتصدر الجسيمات الضوء لأنها تسخن بسرعة أثناء مرورها عبر الغلاف الجوي بسرعات عالية.

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