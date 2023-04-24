اليمن تثمن جهود السعودية لإجلاء مواطنيها من السودان

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أعربت سفارة اليمن في الخرطوم، عن شكرها وتقديرها للمملكة لجهودها في إجلاء المواطنين اليمنيين من السودان.
وأكدت في بيان نشرته على صفحتها على “فيسبوك”، أن ما قامت به المملكة أسهم في اكتمال إجلاء اليمنيين ممن رغبوا في العودة لبلادهم.
وأشارت إلى أن عملية الإجلاء تمت في المناطق المتأثرة بالصراع في السودان، وسيتم إعلان مواعيد وأماكن إجلاء أخرى من ولاية الخرطوم.
يذكر أن المملكة نجحت في إجلاء مواطنيها ورعايا دول أخرى من السودان إلى جدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.