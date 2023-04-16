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مقسمة على نجمين المؤخر والرشاء

اليوم أول أيام الذراعين ومدته 26 يومًا

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
اليوم أول أيام الذراعين ومدته 26 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأحد، هو أول أيام الذراعين من فصل الربيع، والذي يعد رابع منازل فصل الربيع وتبلغ مدته 26 يومًا مقسمة على نجمين هما المؤخر والرشاء.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن أيام الذراعين يصبح فيها الجو لطيفًا في الليل وحارًا وسط النهار فيما يعتبر بالحر الهازل، وفي حالة وجود أجواء ممطرة  تصبح الأجواء معتدلة نهارًا في غالب الأحيان.

الحالة الممطرة الـ 16

وأشار الحصيني إلى أن المملكة تشهد هذه الأيام الحالة الممطرة الـ 16 وسط توقعات باستمرارها حتى عيد الفطر وفقًا لنماذج الطقس، حيث يتم فيه تلقيح النخيل المتأخرة في حملها، وتغرس فيه النخيل والأشجار المثمرة، وتزرع البذور الصيفية وتكثر فيه طيور القمري.

طقس اليوم

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية، والتي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل, في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة ، الشرقية و منطقة الجوف.

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