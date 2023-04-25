Icon

احتجاجات فرنسا تهدد بإظلام مهرجان كان Icon تحذير من عواصف رعدية وأمطار غزيرة بـ 6 مناطق Icon الصحة العالمية تحذر من خطر بيولوجي كبير في السودان Icon CNN تسلط الضوء على الذهب الأخضر في السعودية Icon بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024 Icon اليوم العالمي للملاريا..أعراضها تشبه الإنفلونزا Icon مشاهد من الأجواء لجريان سيول شمال غرب الدوادمي Icon معتمرون سودانيون: قيادة المملكة وفرت لنا كل سُبل الراحة Icon ترسية مشروع تشغيل الحافلات في حاضرة جازان بـ 93 مليون ريال Icon ماكرون: إصابة جندي فرنسي خلال عمليات الإجلاء بالسودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
العالم
حصاد اليوم
طفل يموت كل دقيقة بسبب الإصابة بها

اليوم العالمي للملاريا..أعراضها تشبه الإنفلونزا

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ مساءً
اليوم العالمي للملاريا..أعراضها تشبه الإنفلونزا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يحل اليوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل من كل عام، ذكرى اليوم العالمي للتوعية بخطورة الملاريا، فيما تواصل منظمة الصحة العالمية جهودها من أجل خفض أعداد المصابين بالمرض وتقليل نسبة الوفيات التي يسببها.

لقاحات مضادة

وعلى الرغم من التوصل إلى لقاحات مضادة له، لا يزال المرض يشكل خطورة بالغة على نحو نصف سكان العالم، خاصة في القارة الإفريقية حيث تسجل الغالبية العظمى من الحالات تقدر بـ95% في حين تناهز نسبة الوفيات 96%.

وقدرت منظمة الصحة العالمية عدد المصابين بالملاريا عام 2021 بنحو 247 مليونًا، وهو رقم أعلى من العام السابق حين كان العدد يقدر بـ245 مليونًا. وتسببت الملاريا بوفاة 619 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم عام 2021، ولخصت منظمة الصحة العالمية عددًا من أبرز أعراضها والتي تشبه كثيرًا أعراض الإنفلونزا.

وفيات الملاريا

ويتركز أكثر من نصف وفيات الملاريا المسجلة في العالم في أربع دول إفريقية منها نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر.

ويسجل أكبر عدد من الوفيات في صفوف الأطفال دون الخامسة، إذ إن 80% من الضحايا في إفريقيا ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.

تهديد إضافي

ووفقًا للمنظمة، يشكل ظهور ناقل غزوى جديد للملاريا فى إفريقيا هو بعوض الأنوفيلة القادم من آسيا وشبه الجزيرة العربية تهديدًا إضافيًا لمكافحة المرض في هذه القارة. وباتت هذه الحشرة المنتشرة في السودان وإثيوبيا والصومال ونيجيريا، متكيفة مع بيئة المدن، ومقاوِمة للكثير من المبيدات الحشرية المستخدمة حاليًا.

فى غضون ذلك، أدت كوارث مناخية في ملاوي وباكستان إلى ارتفاع حاد للغاية في عدد الإصابات والوفيات بالملاريا، وفقًا لـ بيتر ساندز مدير الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في مقابلة مع وكالة فرانس برس.

وفى باكستان، ارتفع عدد الإصابات العام الماضي بعد الفيضانات المدمّرة التي غمرت مياهها ثلث البلاد، أربع مرات لتصل إلى 1٫6 مليون، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقال ساندز إنه تم إحراز بعض التقدم في مكافحة الملاريا لكنّه شدد على أن طفلاً واحدًا ما زال يموت كل دقيقة بسبب المرض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد إعلامية تثير الفتنة وتفتقد الموضوعية والمصداقية
أخبار رئيسية

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد...

أخبار رئيسية
مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز مسجد الحصن الأسفل قبل 271 عامًا
السعودية اليوم

مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز...

السعودية اليوم
قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير الدفاع اليمني
العالم

قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير...

العالم
3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سلب ونشل
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث...

أخبار أمنية
إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر
آخر الاخبار

إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر

آخر الاخبار
اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي
آخر الاخبار

اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي

آخر الاخبار
60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك
آخر الاخبار

60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك

آخر الاخبار
مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة بعسير
السعودية اليوم

مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة...

السعودية اليوم