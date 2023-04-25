اليوم العالمي للملاريا..أعراضها تشبه الإنفلونزا

يحل اليوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل من كل عام، ذكرى اليوم العالمي للتوعية بخطورة الملاريا، فيما تواصل منظمة الصحة العالمية جهودها من أجل خفض أعداد المصابين بالمرض وتقليل نسبة الوفيات التي يسببها.

The most common #malaria symptoms are: 🦟 Fever,

🦟 Chills,

🦟 Weakness,

🦟 Other flu-like symptoms. Contact a healthcare professional if you are living in a malaria-affected area & experience these symptoms🔗https://t.co/hjWkHLzmeR #WorldMalariaDay pic.twitter.com/MYQmKijazt — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 25, 2023

لقاحات مضادة

وعلى الرغم من التوصل إلى لقاحات مضادة له، لا يزال المرض يشكل خطورة بالغة على نحو نصف سكان العالم، خاصة في القارة الإفريقية حيث تسجل الغالبية العظمى من الحالات تقدر بـ95% في حين تناهز نسبة الوفيات 96%.

وقدرت منظمة الصحة العالمية عدد المصابين بالملاريا عام 2021 بنحو 247 مليونًا، وهو رقم أعلى من العام السابق حين كان العدد يقدر بـ245 مليونًا. وتسببت الملاريا بوفاة 619 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم عام 2021، ولخصت منظمة الصحة العالمية عددًا من أبرز أعراضها والتي تشبه كثيرًا أعراض الإنفلونزا.

وفيات الملاريا

ويتركز أكثر من نصف وفيات الملاريا المسجلة في العالم في أربع دول إفريقية منها نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر.

ويسجل أكبر عدد من الوفيات في صفوف الأطفال دون الخامسة، إذ إن 80% من الضحايا في إفريقيا ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.

تهديد إضافي

ووفقًا للمنظمة، يشكل ظهور ناقل غزوى جديد للملاريا فى إفريقيا هو بعوض الأنوفيلة القادم من آسيا وشبه الجزيرة العربية تهديدًا إضافيًا لمكافحة المرض في هذه القارة. وباتت هذه الحشرة المنتشرة في السودان وإثيوبيا والصومال ونيجيريا، متكيفة مع بيئة المدن، ومقاوِمة للكثير من المبيدات الحشرية المستخدمة حاليًا.

فى غضون ذلك، أدت كوارث مناخية في ملاوي وباكستان إلى ارتفاع حاد للغاية في عدد الإصابات والوفيات بالملاريا، وفقًا لـ بيتر ساندز مدير الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في مقابلة مع وكالة فرانس برس.

وفى باكستان، ارتفع عدد الإصابات العام الماضي بعد الفيضانات المدمّرة التي غمرت مياهها ثلث البلاد، أربع مرات لتصل إلى 1٫6 مليون، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقال ساندز إنه تم إحراز بعض التقدم في مكافحة الملاريا لكنّه شدد على أن طفلاً واحدًا ما زال يموت كل دقيقة بسبب المرض.