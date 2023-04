اليوم العالمي للملاريا..أعراضها تشبه الإنفلونزا

يحل اليوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل من كل عام، ذكرى اليوم العالمي للتوعية بخطورة الملاريا، فيما تواصل منظمة الصحة العالمية جهودها من أجل خفض أعداد المصابين بالمرض وتقليل نسبة الوفيات التي يسببها.

The most common #malaria symptoms are:

🦟 Fever,

🦟 Chills,

🦟 Weakness,

🦟 Other flu-like symptoms.

Contact a healthcare professional if you are living in a malaria-affected area & experience these symptoms🔗https://t.co/hjWkHLzmeR #WorldMalariaDay pic.twitter.com/MYQmKijazt

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 25, 2023