اليوم.. انتهاء التقديم على حركة النقل الخارجي

ينتهي اليوم الخميس بتاريخ 27 إبريل 2023 الموافق 7 شوال 1444هـ، التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت بدء التقديم في حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمات، قبل أسابيع عبر نظام نور وتحديداً بتاريخ 18 رمضان 1444هـ.

معلومات حركة النقل الخارجي

بدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 18 رمضان 1444.

ينتهي التقديم اليوم الخميس بتاريخ 7 شوال 1444.

سوف يتم إعلان نتائج التقديم بتاريخ 28 شوال 1444.

يمكن تقديم الاعتراض على النتائج خلال الفترة من اليوم الأول حتى الخامس من شهر ذي القعدة 1444.

يتم اعتماد النتيجة النهائية بتاريخ 8 من ذي القعدة 1444.

خطوات التقديم على حركة النقل

يمكن للمعلمين والمعلمات التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور الإلكتروني باتباع الخطوات التالية: