اليوم.. انتهاء التقديم على حركة النقل الخارجي

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ينتهي اليوم الخميس بتاريخ 27 إبريل 2023 الموافق 7 شوال 1444هـ، التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت بدء التقديم في حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمات، قبل أسابيع عبر نظام نور وتحديداً بتاريخ 18 رمضان 1444هـ.
يمكن للمعلمين والمعلمات التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور الإلكتروني باتباع الخطوات التالية: