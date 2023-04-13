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العودة الأربعاء 6 شوال

اليوم.. بداية إجازة عيد الفطر للطلبة والقطاع العام

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
اليوم.. بداية إجازة عيد الفطر للطلبة والقطاع العام
المواطن - فريق التحرير

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مع نهاية دوام اليوم الخميس 22 رمضان الموافق 13 إبريل 2023م، تبدأ إجازة عيد الفطر للطلبة وموظفي القطاع العام.

تواريخ مهمة للطلاب

– بداية إجازة عيد الفطر : نهاية دوام الخميس 22 رمضان

– العودة بعد إجازة عيد الفطر: الأربعاء 6 شوال

– إجازة مطولة: الأحد والاثنين 8 و 9 ذو القعدة

-بداية الاختبارات النهائية: الأحد 29 ذو القعدة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

موعد إجازة عيد الفطر

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم الاثنين، أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس 29 رمضان 1444هـ / الموافق 20 أبريل 2023م ، وتستمر لمدة 4 أيام.

وأضافت وزارة الموارد البشرية، أنه على صاحب العمل التقيد بما ورد بالفقرة الثانية من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

 

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