مشاهد لجريان شعيب غزال بمحافظة الحريق الدويش: جارسيا قد يستمر مع النصر لمهمة أخرى! اليوم.. بداية إجازة عيد الفطر للطلبة والقطاع العام نادي تشيلسي يكرر رقمًا غائبًا منذ 30 عامًا المفتي: منصة “إحسان” تجسيد لمسيرة العمل الخيري في المملكة سلطنة عمان ترحب بجهود عودة سوريا لحضنها العربي وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية تعليق تداول سهم المعمر لأنظمة المعلومات في السوق السعودية فحوصات طبية لكبار السن بالمسجد الحرام وليد الزهراني يبدع في تقليد قائد صفقات أحد الأندية السعودية
مع نهاية دوام اليوم الخميس 22 رمضان الموافق 13 إبريل 2023م، تبدأ إجازة عيد الفطر للطلبة وموظفي القطاع العام.
– بداية إجازة عيد الفطر : نهاية دوام الخميس 22 رمضان
– العودة بعد إجازة عيد الفطر: الأربعاء 6 شوال
– إجازة مطولة: الأحد والاثنين 8 و 9 ذو القعدة
-بداية الاختبارات النهائية: الأحد 29 ذو القعدة
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.
وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم الاثنين، أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس 29 رمضان 1444هـ / الموافق 20 أبريل 2023م ، وتستمر لمدة 4 أيام.
وأضافت وزارة الموارد البشرية، أنه على صاحب العمل التقيد بما ورد بالفقرة الثانية من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.