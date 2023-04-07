اليونيفيل تأمر موظفيها في جنوب لبنان باللجوء للملاجئ

أمرت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، اليونيفيل، الموظفين المدنيين والعسكريين باللجوء إلى الملاجئ؛ نظرًا للوضع الخطير في جنوب لبنان.

اللجوء إلى الملاجئ

وقالت “اليونيفيل”، في بيان مساء الخميس: إن جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل يواصلون أداء واجباتهم، ويبذلون كل ما في وسعهم خلال هذا اليوم المتمثل بالوضع المتفجر والخطر. ووفقًا للبروتوكول المتبع، تم إصدار أوامر إلى الموظفين المدنيين والعسكريين باللجوء إلى الملاجئ داخل قواعدهم.

وتابع البيان: “نواصل مراقبة الوضع ونقوم باستخدام كل آليات التنسيق والاتصال لدينا للتوصل إلى حل سريع وسلمي”.

إطلاق الصواريخ

هذا وأُطلق بعد ظهر الخميس عددٌ من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل مصدرها جنوب لبنان. وتجدد إطلاق الصواريخ مساء الخميس، حيث أعلنت” الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية عن “إطلاق 3 صواريخ من سهل مرجعيون، (جنوب لبنان)، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة- مستعمرة المطلة”.

ووصفت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” الوضع في جنوب لبنان بالخطر للغاية، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وحثت على ضبط النفس.

رد إسرائيلي

وقصفت إسرائيل بعد ظهر أمس الخميس أطراف بلدات القليلة والمعلية ووادي زبقين جنوب لبنان بعدد من القذائف الثقيلة؛ ردًّا على قصف عدد من صواريخ الكاتيوشا باتجاه شمال إسرائيل مصدرها لبنان.