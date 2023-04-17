Icon

امتلاء الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام بالمصلين في تراويح ليلة 27 رمضان Icon لقطات نادرة تسر الناظرين لأودية جبال أجا في حائل Icon الزل السوق الأشهر لبيع المشالح Icon الجماهير تُخلد ذكرى وفاة عادل التويجري Icon سيول شعبة الحسي ترسم لوحة جمالية غرب المجمعة Icon مصير قوات الدعم السريع بعد قرار الجيش السوداني إلغاء الانتداب إليها Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سامرف Icon طفل سوداني يجهش بحرقة : أوقفوا القتال والتدمير Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية Icon خسارة 2008 تُحفز كريستيانو رونالدو لتجاوز الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
طمعًا في الغفران والرحمة من الله والعتق من النار

امتلاء الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام بالمصلين في تراويح ليلة 27 رمضان

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
امتلاء الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام بالمصلين في تراويح ليلة 27 رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أظهرت مقاطع فيديو متداولة امتلاء الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام بالمصلين والمعتمرين في صلاة التراويح ليلة 27 من رمضان.

امتلاء الشوارع المحيطة

ونشرت الإخبارية لقطات توثق اكتظاظ الشوارع المحيطة بالحرم بالمصلين والمعتمرين في صلاة التراويح؛ طمعًا في الغفران والرحمة من الله والعتق من النار في ليلة الـ 27 من رمضان.

وتسخِّر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وجميع الجهات المعنية، كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمعتمرين والمصلين في شهر رمضان.

وهذا البلد المبارك تتناغم فيه القيادة الرشيدة مع الشعب الكريم في تقديم أعظم صور الإنسانية والعطاء والبذل لمساعدة المحتاجين، وتتنوع مشاهد التكافل والإحسان لكل من يستحق العون في داخل هذه البلاد الطيبة أو خارجها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى منصة جود
السعودية اليوم

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى...

السعودية اليوم
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج لـ بايدن
السعودية اليوم

نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج...

السعودية اليوم
طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل موسم الحج
السعودية اليوم

طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل...

السعودية اليوم
الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح
الرياضة

الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح

الرياضة
أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”: سأكمل الـ 9 جولات
السعودية اليوم

أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”:...

السعودية اليوم
لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال غرب المدينة
السعودية اليوم

لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال...

السعودية اليوم
الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع لمعايير تضمن سلامتها
السعودية اليوم

الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع...

السعودية اليوم