امتلاء الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام بالمصلين في تراويح ليلة 27 رمضان لقطات نادرة تسر الناظرين لأودية جبال أجا في حائل الزل السوق الأشهر لبيع المشالح الجماهير تُخلد ذكرى وفاة عادل التويجري سيول شعبة الحسي ترسم لوحة جمالية غرب المجمعة مصير قوات الدعم السريع بعد قرار الجيش السوداني إلغاء الانتداب إليها وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سامرف طفل سوداني يجهش بحرقة : أوقفوا القتال والتدمير وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية خسارة 2008 تُحفز كريستيانو رونالدو لتجاوز الهلال
أظهرت مقاطع فيديو متداولة امتلاء الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام بالمصلين والمعتمرين في صلاة التراويح ليلة 27 من رمضان.
فيديو | امتلاء الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام بالمصلين والمعتمرين في ليلة 27 من #رمضان #الإخبارية pic.twitter.com/0cks2qzkog
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 17, 2023
ونشرت الإخبارية لقطات توثق اكتظاظ الشوارع المحيطة بالحرم بالمصلين والمعتمرين في صلاة التراويح؛ طمعًا في الغفران والرحمة من الله والعتق من النار في ليلة الـ 27 من رمضان.
وتسخِّر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وجميع الجهات المعنية، كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمعتمرين والمصلين في شهر رمضان.
فيديو | من صلاة التراويح في #ليلة_27 ..
امتلاء الشوارع المحيطة بالحرم بالمصلين والمعتمرين#الإخبارية#رمضان pic.twitter.com/yhYteLBl9J
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 17, 2023
وهذا البلد المبارك تتناغم فيه القيادة الرشيدة مع الشعب الكريم في تقديم أعظم صور الإنسانية والعطاء والبذل لمساعدة المحتاجين، وتتنوع مشاهد التكافل والإحسان لكل من يستحق العون في داخل هذه البلاد الطيبة أو خارجها.