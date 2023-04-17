امتلاء الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام بالمصلين في تراويح ليلة 27 رمضان

أظهرت مقاطع فيديو متداولة امتلاء الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام بالمصلين والمعتمرين في صلاة التراويح ليلة 27 من رمضان.

فيديو | امتلاء الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام بالمصلين والمعتمرين في ليلة 27 من #رمضان #الإخبارية pic.twitter.com/0cks2qzkog — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 17, 2023

امتلاء الشوارع المحيطة

ونشرت الإخبارية لقطات توثق اكتظاظ الشوارع المحيطة بالحرم بالمصلين والمعتمرين في صلاة التراويح؛ طمعًا في الغفران والرحمة من الله والعتق من النار في ليلة الـ 27 من رمضان.

وتسخِّر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وجميع الجهات المعنية، كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمعتمرين والمصلين في شهر رمضان.

وهذا البلد المبارك تتناغم فيه القيادة الرشيدة مع الشعب الكريم في تقديم أعظم صور الإنسانية والعطاء والبذل لمساعدة المحتاجين، وتتنوع مشاهد التكافل والإحسان لكل من يستحق العون في داخل هذه البلاد الطيبة أو خارجها.