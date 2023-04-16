الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح على الرياض حتى فجر الغد امتلاء صحن الطواف وتلاوة خاشعة للشيخ السديس بالمسجد الحرام في صلاة المغرب مواطن يتناول الإفطار على متن طائرة شراعية قباب المسجد النبوي تجمع بين ضخامة البناء وسهولة الحركة الجيش السوداني يعلن سيطرته على قيادة الدعم السريع بقطاع كردفان رقم سلبي تاريخي لـ آرسنال في البريميرليج بـ 600 نوع من أحدث الأجهزة و6060 سماعة.. أضخم الأنظمة الصوتية في العالم تعمل بالمسجد النبوي جافي يحصل على ثاني أسرع إنذار لبرشلونة منذ 2006 مركز الفلك الدولي: العيد السبت الشيخ السديس يعزي إمام وخطيب المسجد الحرام في وفاة شقيقته
أظهرت لقطات مصورة، امتلاء صحن الطواف في الحرم المكي بالمعتمرين والذين يؤدون مناسكهم في اليوم الـ 26 من رمضان.
امتلاء صحن الطواف من صلاة المغرب في المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة – ليلة 26 #رمضان 1444هـ – تلاوة الشيخ #عبدالرحمن_السديس. pic.twitter.com/okWaIoPWQW
— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 16, 2023
ووثقت اللقطات التي عرضتها قناة القرآن الكريم، امتلاء صحن الطواف عن آخره بالمعتمرين، والذين يؤدون صلاة المغرب يوم 26 رمضان 1444 هجريًا، وسط تلاوة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في حالة من الخشوع والتضرع.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم.
وتضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وخدمات التنقل، وعمليات التطهير التعقيم، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، إضافة إلى غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره بشكل يومي.