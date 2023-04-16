امتلاء صحن الطواف وتلاوة خاشعة للشيخ السديس بالمسجد الحرام في صلاة المغرب

أظهرت لقطات مصورة، امتلاء صحن الطواف في الحرم المكي بالمعتمرين والذين يؤدون مناسكهم في اليوم الـ 26 من رمضان.

امتلاء صحن الطواف من صلاة المغرب في المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة – ليلة 26 #رمضان 1444هـ – تلاوة الشيخ #عبدالرحمن_السديس. pic.twitter.com/okWaIoPWQW — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 16, 2023

تلاوة خاشعة

ووثقت اللقطات التي عرضتها قناة القرآن الكريم، امتلاء صحن الطواف عن آخره بالمعتمرين، والذين يؤدون صلاة المغرب يوم 26 رمضان 1444 هجريًا، وسط تلاوة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في حالة من الخشوع والتضرع.

خدمات رئاسة الحرمين

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم.

وتضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وخدمات التنقل، وعمليات التطهير التعقيم، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، إضافة إلى غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره بشكل يومي.