امتلاء صحن المطاف بالمعتمرين ليلة 29 رمضان

في مشهد يسر الناظرين امتلأ صحن المطاف ليلة 29 رمضان بالمعتمرين والمصلين والزوار الذين حرصوا على أداء الصلوات في وقتها وانتظار صلاة التراويح والتهجد.

فيديو | لقطات لامتلاء صحن المطاف بالمعتمرين في ليلة 29 من #رمضان#الإخبارية pic.twitter.com/fvRHnFdmru — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 19, 2023

توافد على المسجد الحرام

وقد شهد المسجد الحرام منذ صباح اليوم توافد الملايين من المعتمرين والمصلين الذين حرصوا على أداة صلاة المغرب والعشاء والتراويح وحضور ختم القرآن حيث تمتد صفوفهم إلى آلاف الأمتار خارج المسجد الحرام.

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف أعمالها داخل المسجد الحرام وخارجه وساحاته والطرق المؤدية إليه بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية من أجل تزويدها بالفرش ومكبرات الصوت، وجندت مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية الدخول والخروج للمصلين.