انتعاش سوق مبيعات الهواتف المجددة عالميًا

تستمر سوق الهواتف الذكية التي تم تجديدها والمعروفة بـ Refurbished smartphones بتحقيق نمو على مستوى العالم، حيث ارتفعت مبيعات هذه الفئة من الهواتف بنسبة 5% خلال عام 2022، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات الهواتف الذكية الجديدة بنسبة تزيد على 12%.

ما هي الهواتف المُجددة؟

الهواتف المجددة أوRefurbished smartphones هي الهواتف المستعملة التي أعادها الزبائن إلى الشركة التي صنعتها، بهدف استبدالها بإصدار أحدث النسخ أو بسبب معاناتها من عيب في التصنيع، لتقوم بعد ذلك الشركة بتجديدها وإصلاح الأعطال التي تعاني منها، واستبدال مكوناتها التالفة بمكونات جديدة ومن ثم تطرحها للبيع بسعر أرخص من الهواتف الجديدة.

وتضم فئة الهواتف المجددة أيضاً، الهواتف التي كانت معروضة لدى وكلاء الشركات المصنعة، واختبرها الزبائن قبل الشراء، حيث تقوم بعد فترة الشركات بتجديدها وبيعها من جديد بسعر أرخص من الهواتف الجديدة.

وعموماً، يكون سعر الهواتف الذكية التي تم تجديدها أرخص بنسبة تتراوح بين 20 و30% مقارنة مع أسعار الهواتف الجديدة.

سباق آيفون وسامسونغ

واستطاعت هواتف آيفون اكتساح مبيعات الهواتف التي تم تجديدها خلال عام 2022، محققة نسبة نمو بلغت 16%، مقارنة مع مبيعات عام 2021، مستحوذة على حصة 49 % من هذه السوق، لتحتل سامسونغ المرتبة الثانية باستحواذها على حصة 26 %، مقارنة بحصة 28 % في 2021، وذلك بحسب تقرير شركة كاونتر بوينت ريسرتش لأبحاث السوق.

وتقاسمت هواتف أوبو وفيفو المرتبة الثالثة لناحية مبيعات الهواتف التي تم تجديدها خلال عام 2022، بحصة 3 % لكل واحدة من العلامتين، في حين حلت هواوي الرابعة بحصة 2%، أما نسبة الـ 17% المتبقية، فقد تقاسمتها بقية شركات تصنيع الهواتف في العالم.

الهند تحتل الصدارة

وقد حلت الهند في المرتبة الأولى لناحية الدول الأكثر بيعًا للهواتف الذكية التي تم تجديدها، تبعتها دول أميركا اللاتينية، في حين تراجعت مبيعات هذه الفئة من الهواتف في الصين بنسبة 17 %.

وبحسب الأبحاث، فإنه خلال العام الماضي، تم بيع 120 مليون هاتف مجددًا.