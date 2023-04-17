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للترحيب بالضيوف وتقديمها كهدايا

انتعاش متاجر العود والعطور في الشرقية مع قرب العيد

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ مساءً
انتعاش متاجر العود والعطور في الشرقية مع قرب العيد
المواطن - واس

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تجارة العطور والعود والبخور عُرفت منذ القدم في المملكة ودول الخليج العربي، وذلك لما تشكله من أهمية بالغة لدى المتسوقين وارتفاع في ذائقة المستهلك الذي يحرص على اقتناء كل ما هو جميل ومحبب للنفس، فهي تستخدم في تعطير وتبخير البيوت والمساجد، كما تستخدم على المستوى الشخصي، وتُعد من مظاهر إكرام الضيف والاحتفاء به، إضافة إلى أنها تُقدم كهدايا في الأعياد، والزواجات، واحتفالات النجاح، والتخرج.

البحث عن أجود العطورات وأفخم أنواع العود والبخور هذه الأيام، تشهد حركة شرائية دؤوبة مع قرب انقضاء الشهر الفضيل واقتراب حلول عيد الفطر المبارك، إضافة إلى التخفيضات التي تقدمها الكثير من المحال التجارية، حيث يتنافس بائعو العطورات في الأسواق والمحلات التجارية في المنطقة الشرقية، في ترويج وتسويق أنواع العطورات والروائح الزكية، والعود ودهن العود والبخور مع عرض الخصومات على بعضها وتقديم الهدايا، بهدف جذب شريحة كبيرة من المتسوقين, وهواة العطور.

إقبال على الشراء

وتشهد المتاجر الخاصة لبيع العطور والعود والبخور إقبالاً كبيرًا على اقتنائها سواء العطورات المحلية بأنواعها (البراندات)؛ والماركات العالمية المستوردة، التي تتباين أسعارهم بين المتوسطة والعالية، بحسب جودة العطر ورائحته وفخامته وشهرته الواسعة لدى محبي ومقتنيي العطورات، خصوصًا الماركة التي تتسم بصبغة “عالمية”، إضافة إلى العود بأنواعه وروائحه المتفرقة.

ويشكل اقتناء أنواع العطور والعود تقليد وموروث يحرص عليه الأهالي في جميع المناسبات أو احتفالات أيام العيد، وغيرها من المناسبات كالزواج أو الأيام كيوم الجمعة، حيث يجري استخدامها من خلال الرش أو التبخير في المساجد أو المجالس الخاصة أو المنازل بتعطير الأقارب والضيوف بأجودها، والتي تضفي صورة من الفرحة والبهجة والترحيب على أجواء المكان والضيافة، وهي عادة توارثتها الأجيال مع مرور الأزمنة.

وفي جولة في محال بيع العطورات في عدد من الأسواق، وبعض المجمعات التجارية في مدينة الدمام، تفاوت أسعار العطور المعروضة بين 150 إلى 850 ريال أو أكثر بحسب مكان إنتاجه من مختلف دول العالم، حيث تبرز العطورات المحلية والفرنسية، والإيطالية، والصينية، والأمريكية والإماراتية، والبريطانية، والبولندية، والألمانية، فيما يبلغ سعر الأوقية للعود الكمبودي 690 ريال، والكمبودي مروكي 862 ريال، وسيوفي هندي سوبر 1563 ريال، فيما يبلغ دهن العود كمبودي ربع توله 62 ريال، والسيوفي 187 ريال، والهندي 150 ريال، والمبخر 87 ريال، كما هناك العود الكلاسيكي والعود والبخور التايلاندي وغيرها.

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